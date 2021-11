ATE exige que se cumpla con la entrega de indumentarias al personal del hospital Paterson

El gremio de ATE seccional San Pedro presentó un pedido al hospital Guillermo Paterson y también presentó a su nuevo delegado, en el primer caso es en referencia a la falta de entrega de las indumentarias al personal del mismo.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “la democracia y el estatuto de nuestro sindicato establece el rol del delegado y la participación del mismo, en estos momentos estamos haciendo la presentación del compañero que el día de ayer fue electo por sus compañeros del área de Mantenimiento y a su vez de todas las áreas del hospital Paterson hasta tanto valla organizando, afiliando, llevando y trayendo la información de las necesidades del hospital y de los distintos sectores”.

“Por lo tanto al compañero delegado le damos la bienvenida como parte de nuestro equipo, también le entregamos una carpeta de formación con material de nuestro gremio para la difusión de sus compañeros, así tienen toda la información legal que corresponde en defensa de los trabajadores”, agregó el sindicalista.

Por otra parte añadió, “el motivo de la jornada del día de hoy, era presentarlo en público al compañero, es el nuevo delegado electo y que en 90 días va a convocar a elecciones a los afiliados de ATE, además si no hay respuesta por partes de las autoridades del hospital directamente tomaremos medidas directas, vamos a acudir al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo de la provincia para llevar estos reclamos, porque no queremos que se entorpezcan los servicios en un momento tan delicado como es la pandemia, así también los compañeros necesitan la indumentaria porque los compañeros no pueden hacerlos les causa altos costos y más por la inflación, por lo tanto lo exigimos y es un derecho ya que hay una ley que avala que en el año deben entregar 2 mudas de ropa y hace 3 años que a los compañeros del hospital Paterson no le entregan ninguna así que exigimos acá en el hospital Paterson”.

Luego el delegado agregó, “desde hace mucho tiempo venimos pidiendo la ropa de trabajo, por la cual vamos a presentar una nota nuevamente al hospital Paterson solicitando una audiencia ya que el día 26 de septiembre hubo un compromiso de que en el plazo de 10 días se entregaría la indumentaria al personal de mantenimiento como así también de otros sectores, por ello el día de ayer vinimos a hablar y el contador Franco nos dijo, que todavía no estaba resuelto ese tema, por lo tanto estamos solicitando una copia del acta y ratificamos el reclamo y esperamos que en 10 días se entregue la indumentaria, no solo para el personal de mantenimiento sino extender el pedido porque nos informan que hace años que no se entrega la indumentaria de trabajo a ningún sector del personal del hospital Paterson por lo tanto vamos a hacer extenso este reclamo”.

Para finalizar expresó, “el día de ayer con nuestro secretario general hemos presentado una nota repudiando y rechazando el bono, es una oferta unilateral de $ 8.000 pesos que no tiene nada que ver con la situación económica de nuestra provincia, venimos a pedir un 52% porque exigimos que se amplié un poco más, que se duplique o triplique la suma que el gobierno otorgo unilateral mente sin discusión salarial alguna con ningún sector de los gremios”.