ATE criticó el discurso del intendente de San Pedro de Jujuy durante la apertura de sesiones ordinarias

El gremio de ATE seccional San Pedro se mostró en desacuerdo con el discurso del intendente Julio bravo en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de esa ciudad.

El secretario general de ATE seccional San Pedro Matías Brizuela comentó al respecto, “la apertura de sesiones es porque el pueblo eligió un representante para que realice las cosas y las tiene que hacer ya que se les paga un sueldo al intendente y a todos los funcionarios, no es solo colocar un semáforo, hay muchos asuntos los cuales se tiene que resolver, no es normal tener las calles hechas un desastre, merenderos en los cuales no tiene mercadería para poder asistir, la creación y favoritismo por más merenderos no es la solución, no se debe hacer campaña con el hambre de los niños”.

A su vez Brizuela añadió, “el aumento que otorgo el gobierno de la provincia a los empleados públicos de un 10% no es suficiente, ya anuncio la SuSEPU la suba de un 10%, es decir que el aumento para los trabajadores será destinado al pago de impuesto, es por ello que es necesario que se equiparen los sueldos y que se blanquee a los compañeros que aún están en incertidumbre del pase a planta permanente”.

En cuanto a los anuncios remarcó, “los anuncio a futuros pueden ser una nebulosa ya que en campaña pueden expresar creare un puente y en el futuro no lo hacen y la verdad que yo no escucho los que dice el gobernador o los políticos yo escucho a la gente que expresan como están viviendo y como están sufriendo y la verdad no es normal ver tantos efectivos policiales, en una sesión, además cortan las calles, si nosotros cortamos una calle es contravención por protestar”.

También agregó el dirigente gremial, “apoyo y felicito las cosas que se hacen bien pero también soy pesimista de todas las cosas que se están haciendo mal como la judicialización de las protestas, la persecución de los trabajadores y todas las cuestiones que se están politizando como el adelantar elecciones en donde se produce un gasto para la provincia de 11 mil millones de pesos que podrían ser destinados a la reactivación de la economía que ha sido bastante golpeada a causa de la pandemia. Así también pagarles a los docentes y estatales la pérdida del poder adquisitivo o resguardar para afrontar la segunda ola ya que hay más 16 mil casos por día y ya cerraron otras provincias”.

Para finalizar expresó, “en el día de mañana, Día Mundial de la Salud, felicitar a los compañeros y decirles que si protestan pueden hacerlo en su lugar de trabajo nosotros el día de mañana movilizaremos realizando los reclamos pertinentes”.