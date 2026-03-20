ATE anunció un paro para el próximo miércoles

El Sindicato también reclama pases a contrato de capacitores laborales; pase a planta de todo el personal municipal; y adhesión de los municipios a la ley de blanqueo salarial para quienes están pronto a jubilarse, entre otros puntos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy anunció un paro provincial de actividades para el próximo miércoles 25 de marzo, en rechazo al aumento salarial del 4%, dispuesto por el Gobierno de la provincia. El Sindicato exige un ingreso salarial equivalente al costo de la canasta básica familiar, que hoy supera 1.300.000 pesos.

Durante el encuentro, que tuvo la participación de las conducciones de las seccionales Palpalá, El Carmen, Libertador, La Quiaca, Humahuaca y Perico, la ATE elaboró un petitorio que también contiene los siguientes puntos reclamos:- urgente pase a contrato de servicio para capacitadores laborales.

– Avance sobre el pedido de jornal permanente para garantizar estabilidad a las y los trabajadores municipales ante los aprietes de algunas intendencias.

– Un piso de igualdad para todas y todos los estatales.

– Reconocimiento de adicionales reclamamos en algunas reparticiones estatales.

– Pase a planta permanente para todas y todos los trabajadores municipales.

– Adhesión de los municipios a la ley de blanqueo salarial para las y los trabajadores pronto a jubilarse.