Ataques rusos en Ucrania dejan 3 muertos y afectan nuevamente a Kyiv

En la capital ucraniana, se reportaron explosiones y muertes durante la segunda noche de ataques rusos. En Járkiv, dos personas perdieron la vida y más de 20 resultaron heridas.

Tres personas han fallecido en Ucrania debido a los recientes ataques rusos nocturnos, que incluyeron un impacto en Kyiv, donde poderosas explosiones sacudieron la capital por segunda noche consecutiva.

Las explosiones comenzaron poco después de la medianoche, cuando las autoridades emitieron una alerta de ataque aéreo. Esta secuencia fue inusual, ya que normalmente se emiten advertencias antes de los ataques, permitiendo que la población civil busque refugio.

En Járkiv, el alcalde Ihor Terekhov confirmó que dos personas murieron y otras 20 resultaron heridas a causa de una serie de ataques nocturnos.

La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que Rusia lanzó un total de 169 drones de ataque de largo alcance y siete misiles, de los cuales cinco eran balísticos. Las defensas antiaéreas lograron derribar o neutralizar 139 de estos drones, así como dos misiles antirradar que no alcanzaron sus objetivos. Sin embargo, cinco misiles balísticos y 20 drones impactaron en 15 ubicaciones, lo que resalta la presión constante sobre las defensas antiaéreas de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que el ejército llevó a cabo un ataque nocturno dirigido a instalaciones de la industria armamentística en Kiev, alcanzando una planta de componentes para misiles de crucero Flamingo y una instalación de ensamblaje de drones de medio y largo alcance.

Desde la noche hasta la madrugada del miércoles, las defensas antiaéreas rusas derribaron 415 drones ucranianos. El gobernador de Saratov, Roman Busargin, reportó que una ofensiva con drones ucranianos causó la muerte de una persona y varios heridos, además de dañar instalaciones industriales no especificadas.

El alcalde de Nizhhnekamsk, Radmir Belyayev, también mencionó que los drones rivales causaron daños en instalaciones industriales, aunque no detalló los lugares afectados.

Por su parte, el gobernador de Rostov, Yuri Slyusar, indicó que drones ucranianos alcanzaron y dañaron dos petroleros en la bahía de Taganrog, hiriendo a dos personas a bordo. La tripulación de uno de los barcos tuvo que ser evacuada.

En Ucrania, los ataques rusos resultaron en la muerte de una mujer y dejaron heridas a dos más en Kiev, según el jefe de la administración de la ciudad, Tymur Tkachenko. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania reportó que la ofensiva del Kremlin dañó varios edificios administrativos y almacenes, así como un complejo de garajes y varios tranvías de la ciudad.

Además, en Zaporiyia, una bomba guiada rusa hirió a un hombre de edad avanzada y a una mujer, según el jefe regional, Ivan Fedorov.

(Cadena3)