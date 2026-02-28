Ataques en Medio Oriente: Javier Milei elevó a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio nacional

En medio de una jornada de violentos ataques y respuestas entre Irán e Israel y Estados Unidos.

Javier Milei elevó el nivel de seguridad en todo el territorio de Argentina, por lo que pasó a ALTO. Esto es una de las reacciones a los ataques ocurridos en Medio Oriente, propinados por Irán, Israel y Estados Unidos.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, indicaron que “el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”.

La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

En ese marco, se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.

Asimismo, por instrucción presidencial, “el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

Del mismo modo, “se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”, detalló el texto.

El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó el comunicado.

Violencia en Medio Oriente

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se registraron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que el régimen iraní respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Israel lanzó una nueva oleada de ataques esta tarde con bombardeos contra lanzamisiles en Irán, cuyas explosiones se han sentido en la capital y otras zonas del país.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.

(Canal26)