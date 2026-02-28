Ataque de EE.UU. e Israel a Irán: El aeropuerto de Dubái fue impactado por misiles

El aeropuerto internacional de Dubái se vio afectado por el ataque de los misiles iraníes, en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los impactos habrían dado con las terminales 1 y 3, incluyendo las salas de embarque.

Esto se da como producto de los ataques aéreos lanzados por Irán como respuesta por las acciones militares conjuntas entre Estados Unidos e Israel.

El aeropuerto de la ciudad ubicada en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó que todos sus vuelos están suspendidos, tanto en ese aeropuerto como en Dubái World Central Al Maktoum en Jebel El Ali.

“El aeropuerto de Dubái confirma que una explanada del Dubai International (DXB) sufrió daños menores en un incidente que fue rápidamente contenido.

Los equipos de respuesta a emergencias fueron desplegados de inmediato y están gestionando la situación en coordinación con las autoridades correspondientes. Cuatro empleados resultaron heridos y recibieron atención médica oportuna.

Debido a los planes de contingencia ya establecidos, la mayoría de las terminales habían sido previamente evacuadas de pasajeros. Se brindarán más actualizaciones a medida que estén disponibles”, señaló la autoridad aeroportuaria en su página oficial. #AgenciaNA