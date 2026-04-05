Ataque con drones de Ucrania golpea a una gran refinería de Rusia

El ataque provocó un incendio en la refinería de petróleo NORSI de Rusia, la cuarta más grande del país.

Las autoridades rusas han alertado sobre un incendio en la refinería de petróleo NORSI de Rusia, la cuarta más grande del país, tras un ataque con drones presuntanente rusos.

Las fuerzas de defensa aérea rusas repelieron un ataque nocturno de 30 drones ucranianos sobre una zona industrial en el distrito de Kstovsky, informó el gobernador de la región de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin.

Los restos de los drones derribados dañaron dos instalaciones de la refinería de petróleo de Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez (NORSI) y provocaron incendios que después fueron controlados.

El ataque también dañó una central termoeléctrica y varios edificios residenciales, añadieron las autoridades rusas. La información preliminar indica que no se han reportado víctimas, según el gobernador Nikitin. (NA)