Ataque aéreo nocturno en Sumy: 21 muertos, entre ellos niños

El bombardeo dejó varias casas “borradas de la faz de la tierra”, según el jefe de la administración regional Dimitro Zhivitskii.

Varias casas han sido destruidas por bombardeos rusos en la madrugada de este martes en el centro de la ciudad ucraniana de Sumy, dejando al menos 21z muertos.

Entre las víctimas fatales hay niños, según dijo el jefe de la administración estatal regional, Dimitro Zhivitskii.

“Ha sido completamente borrado de la faz de la tierra. Estas son casas particulares. Lamentablemente, hay víctimas. Entre ellos hay niños”, señaló según reproducen las agencias de noticias ucranianas Ukrinform y Unian.

Zhivitskii ha informado a través de su perfil oficial de Facebook que también habría habido bombardeos en zonas residenciales en Bititsia y Ojtirka.

El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, así como diferentes médicos, evalúan la situación y trabajan en el terreno para apagar los incendios y asistir a los heridos.

Poco antes, entre las diez y las once horas (hora local) las alarmas para avisar a la población de un posible ataque aéreo saltaban en Sumy y Krivói Rog, según informaba la televisión ucraniana.

UKRAINE: Video shows damage to the city of Sumy in northern Ukraine after Russian strikes overnight. There are reports of several civilian casualties. pic.twitter.com/2TWTbBRpy6

— Conflict News (@Conflicts) March 8, 2022