Asunción en la Dirección General de Narcotráfico de Jujuy

En una ceremonia realizada en el predio de la Dirección General de Narcotráfico, el Comisario Inspector Daniel Ricardo Ramírez prestó juramento y tomó posesión oficial como nuevo director de la unidad.

El acto contó con la presencia de las máximas autoridades de seguridad, marcando el inicio de una nueva etapa operativa bajo la conducción de un oficial comprometido con la integridad y el servicio a la comunidad.

​El acto estuvo encabezado por el secretario de Seguridad, Dr. Carlos Gil Urquiola, quien estuvo acompañado por el jefe de Policía, Crio. Gral. Licenciado Conrado Sánchez, y el subjefe, Crio. Gral. Profesor Joaquín Carrillo.

Durante el encuentro, se formalizó el compromiso del nuevo director para liderar las estrategias de prevención y combate de delitos complejos, reafirmando la jerarquía institucional de esta dependencia esencial para la paz social.

​Durante la asunción, las autoridades destacaron la importancia de profundizar las acciones contra el tráfico de sustancias ilícitas mediante un trabajo coordinado y articulado entre las diversas áreas de la fuerza.

Señalando a la vez que con esta nueva gestión, se busca reforzar la seguridad en toda la provincia, optimizando los recursos y la inteligencia policial para garantizar resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado.