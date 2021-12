Asumieron las nuevas autoridades en la Comisión Municipal de Rodeíto

Eduardo Orellana asumió nuevamente como presidente de la Comisión Municipal de la localidad de Rodeíto por otro período, durante la asunción hubo incidentes provocado por personas llegados de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

El comisionado municipal de Rodeíto Eduardo Orellana comentó, “asumimos nuevamente por 4 años la presidencia de la Comisión Municipal de Rodeíto, el día 7 de diciembre con una sesión bastante particular porque estábamos tranquilos haciendo la sesión, la cual la habíamos citado a las 8:30 horas, entonces llamamos al vocal electo por la minoría, el cual no ingresaba y no sabíamos si iba a asumir o no, entonces de buena fe lo invitamos a que ingrese para que asuma, el ingreso, pero aparentemente estaba esperando a su grupo político el cual no apareció nunca”.

Luego siguió relatando, “por ello iniciamos la sesión adentro de mi despacho porque llovía y cuando estábamos finalizando la sesión, escuchamos gritos y nos querían voltear la puerta prácticamente, era la gente que había ido de San Pedro de Jujuy a querer meterse de forma hostil y patotera, pero en la comunidad de Rodeíto no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, porque la gente de allá del campo es gente pacífica, entonces sucedió eso, mi madre sufrió amenazas, hubo gritos algo innecesario porque nadie le hizo nada para que hagan eso, es más nosotros iniciamos en tiempo y forma la sesión y si ellos llegaron tarde es problema de ellos, así que asumimos por 4 años, somos 3 vocales a 1, donde quede yo como comisionado municipal, vocal secretaria Rosa Huanca, vocal primera Natalia Nieva representando a Lobatón y el señor Guido Rueda como vocal segundo en cuarto lugar, así que esté ese la composición municipal de Rodeíto”.

Sobre como quedó conformado luego de la jura dijo, “está la vista el trabajo que se viene haciendo en Rodeíto por eso es que la gente reafirmó en mi persona con los resultados, así que vamos a seguir trabajando.

Por otra parte agregó Orellana, “se viene una cena blanca que es costo cero para los egresados, se hace cargo todo el municipio, este año implementamos la cena blanca para los chicos de séptimo grado, tenemos el día sábado 18 la cena blanca de los chicos de la Promo de los 5to años y al otro día tenemos el pasaje de los chicos de 7mo grado así que estamos trabajando con ellos y casualmente hoy los chicos de la primaria están todos en El Carmen pasándola bien, llevamos a todos los chicos de nuestras escuelas primarias donde la flota de vehículos salió de Rodeíto en trafic, colectivos y vehículos para llevar a todos los chicos como todos los años”.

En cuanto a futuros proyectos de su nueva gestión dijo, “tenemos bastantes proyectos para el 2022 los cuales están direccionados a la industrialización y al turismo para generar fuentes de trabajos porque estamos atravesando una crisis económica fatal a nivel nacional y nos está afectando a nosotros allá en el campo, nuestro compromiso más que nada es crear este tipo de fuente de trabajo para la gente del lugar utilizando los recursos naturales haciendo eventos y que la gente del lugar sea la que venda, por eso en nuestras fiestas patronales únicamente venderán la gente lugar y no así los vendedores ambulantes que todos los años llegaban desde distintos puntos de la región, pero mi decisión fue más que nada para que el dinero quede en Rodeíto y apostar a la economía local así nuestra gente tiene un trabajo y no solamente por los subsidios porque nosotros queremos que nuestros vecinos tengan su ingreso a través del trabajo porque el campo siempre se ha caracterizado de la cultura del trabajo y el pedido de ellos es que sigamos defendiendo las fuentes de trabajo, sabemos que hay planes nacionales pero creemos que no es la solución, la solución es que pare la inflación, que se active la economía a través de políticas públicas. Presentamos un proyecto de costanera en el río Lavayen, esperamos que el gobierno nacional las apruebe porque a través de eso podemos generar mano de obra y puesto de trabajo genuinos porque la gente del campo lo que más quiere es que se respete su trabajo y lo que ellos ganan en el campo les alcance, porque hay trabajadores rurales que ya no dan abasto trabajan 8 horas y ahora tienen que trabajar todo el día para poder subsistir, creo yo que es triste y el gobierno nacional tiene que enfocarse más en políticas que generen fuentes de trabajo y que la plata valga”.

El comisionado mencionó finalmente, “la gente me pregunta sobre el jueves de comadres del año que viene, estamos en pleno preparativos y logística, recién estamos viendo qué es lo que vamos a preparar para el año y todo es en febrero, así que les digo a las mujeres que no se preocupen que van a tener la diversión asegurada como todos los años en Rodeíto, la buena atención de siempre así que estamos trabajando en eso, pueden quedarse tranquilas porque van a tener el jueves de comadre que va a ser mejor que los años anteriores”.