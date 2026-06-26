Asueto administrativo en el Centro Judicial San Pedro

La Suprema Corte de Justicia de Jujuy dispuso asueto administrativo para todas las dependencias judiciales que funcionan en el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy el próximo 29 de junio de 2026, con motivo de la celebración de las festividades en honor al Santo Patrono de esa ciudad.

La medida fue adoptada mediante la Resolución N.º 21/2026-PSCJ, firmada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Francisco Otaola, en adhesión al Decreto N.º 0496-IM-2026 emitido por el Poder Ejecutivo Municipal de San Pedro de Jujuy.

La resolución establece que el asueto administrativo alcanzará a los juzgados y demás dependencias del Poder Judicial con asiento en el Centro Judicial San Pedro, sin perjuicio de la validez de los actos procesales que pudieran cumplirse durante esa jornada.

La disposición fue comunicada a las distintas áreas judiciales para su conocimiento y cumplimiento, garantizando al mismo tiempo la adecuada prestación del servicio de justicia y el respeto a las tradiciones de la comunidad sampedreña.