Asueto administrativo en el Centro Judicial Perico

Este jueves, 19 de marzo de 2026, habrá asueto administrativo exclusivamente en el Centro Judicial de Perico, sin perjuicio de la validez de los actos procesales que pudieran cumplirse.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia, mediante Acordada Nº 6/2026, adhiriendo al feriado municipal dispuesto por el Concejo Deliberante de Perico en Ordenanza Nº 664/2010, con motivo de las festividades en honor a San José, patrono de dicha ciudad.

En la citada Acordada se hace saber que, no obstante, lo resuelto, las audiencias ya fijadas o que se fijen, se podrán suspender únicamente por acuerdo entre las partes.