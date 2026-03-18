Asistencia integral a familias afectadas por el temporal en El Bananal

Los danmificados recibieron mobiliario y elementos de primera necesidad. Junto al Ministerio de Producción se trabaja para que las familias puedan recuperar sus herramientas de trabajo.

Durante la madrugada del sábado, un intenso temporal afectó a familias de la localidad de El Bananal, en Yuto, provocando importantes daños materiales y situaciones de alta vulnerabilidad.

Ante esta situación, el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, desplegó un operativo encabezado por la ministra Marta Russo Arriola y la directora de Asistencia Directa y Emergencia, Graciela Ortiz, brindando colchones, frazadas, agua, ropa y elementos de primera necesidad. Asimismo, se articuló con la Municipalidad de Yuto para la implementación de un espacio de resguardo en la capilla, que funcionó como refugio temporal para las familias afectadas.

Trabajo articulado por el temporal en El Bananal

En paralelo, se mantuvieron reuniones con el intendente local, vecinos autoconvocados y referentes comunitarios, con el objetivo de coordinar acciones de respuesta y acompañamiento. En este marco, se prevé avanzar junto al Ministerio de Producción en estrategias que permitan a la familia damnificada recuperar sus herramientas de trabajo y reactivar su actividad económica.

Además, equipos de Recursos Hídricos evaluaron la situación del río y del puente que conecta El Bananal con Yuto, ante la gravedad del impacto generado por el temporal.

Las acciones se desarrollan en el marco del trabajo articulado del Comité Operativo de Emergencia (COE), con la participación de distintos organismos provinciales, fuerzas de seguridad, bomberos y Defensa Civil, garantizando una respuesta integral ante este tipo de contingencias.

Cabe destacar que no se registraban eventos de esta magnitud en la zona desde hace más de siete años, lo que evidencia la intensidad del fenómeno climático.