Asisten a una abuela en el camino al Abra de Punta Corral

En medio de la fe y el sacrificio que implica la peregrinación al Santuario de la Virgen del Abra de Punta Corral, el personal del Cuartel de Bomberos de la Unidad Regional 3 demostró una vez más su vocación de servicio.

Durante la tarde de este martes, mientras se realizaba un recorrido preventivo por el sector conocido como «El Corte» (atajo), el Agente T. Kevin divisó a una abuela que subía con gran dificultad y no solo cargaba con sus pertenencias y dos pesadas bolsas, sino también con su pequeño nieto, de apenas 2 añitos.

Ante el evidente agotamiento de la mujer, los efectivos policiales no dudaron en intervenir.

Los uniformados cargaron el equipaje y escoltaron a la abuela y al niño hasta la Iglesia de la Virgen, asegurándose de que llegaran a destino en perfecto estado de salud.

Se informa que el flujo de peregrinos está subiendo mayormente por el camino de Tilcara y que el operativo de Bomberos se mantendrá en servicio activo hasta el miércoles para garantizar la seguridad de todos los promesantes.