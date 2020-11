Así son los detalles del intento de la esposa de Hugo Mamani para apropiarse de la vivienda de un discapacitado de 70 años

Atacaron la casa de un discapacitado mental de 70 años con el fin de despojarlo de la posesión de su casa, adquirida legítimamente en remate publico judicial el 29 de diciembre de 1999.

Un hermano del damnificado, Rene Mendoza, quien se domicilia en calle Gutiérrez 898 esquina Olegario Andrade del barrio Los Perales se refirió a la situación vivida por Julio Mendoza. A la familia Mendoza lo quieren desalojar luego de haber adquirido el inmueble ubicado en barrio Los Perales de San Salvador de Jujuy, denunciando los primeros propietarios que desde el Poder Judicial cometió dos trámites fraudulentos.

Liliana Balderrama esposa del ex comisionado municipal de Tumbaya fallecido hace pocos días por Covid intentó el desalojo de la familia se hizo presente en la vivienda en cuestión que con varios “patoteros” quienes atacaron a una menor de edad, a una persona discapacitada y otros dos menores de 4 y 10 años.

¿Cómo se inicia esta historia que tomó estado público, más precisamente por el ataque a la propiedad, de gente de Liliana Carmen Balderrama, mujer del ex Comisionado de Tumbaya Hugo Mamani?

En mi carácter de curador de mi hermano Julio Mendoza discapacitado mental, con fecha 29/12/1999, adquiero en Subasta Pública Judicial – a nombre de mi hermano, una propiedad inmueble (terreno)- tramitado por Expte Judicial Nº 10673/96 caratulado Ejecutivo Banco Mayo Cooperativo Lda. c/Susana Maidana y Hugo Delgado radicado en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 Sec 7 y con Justo Titulo de Posesión, Primero en el Tiempo, Testimonio Judicial y avalado por el art 1184 del CC, construimos una casa con un primer piso, con Plano de Relevamiento Expte. Municipal Nº 912-M-00, ya tenía agua luz, cable canal.

Un buen día, llega al inmueble una citación del Poder Judicial para que la señora Norma Candelaria Moyo y su padre Justino Moyo se presenten ante los tribunales para ser indagados por usurpadores de la vivienda. Porque dice que la propiedad correspondía a la señora Liliana Carmen Balderrama, en ese entonces comisionada de la Comisión Municipal de Tumbaya y al ex diputado Hugo Mamani. Lo que me llamo poderosamente la atención es que no nos llamaron ni a mi hermano ni a mí, como verdaderos propietarios.

¿Cómo es eso?

Nos enteramos que con fecha 12/03/2003 –luego de 4 años aproximadamente, la Jueza Dra. Amelia Inés Monte, ordena subastar la propiedad, sin verificar que dicho inmueble, ya había sido subastado con fecha 29/12/1999. Aparentemente, una grosera equivocación llevada a cabo mediante Expte. Judicial Nº B-22140/97 y en ese falible remate, lo adquiere la que en ese entonces la ex comisionada municipal de Tumbaya Liliana Carmen Balderrama. Por supuesto, el suscrito no sabía nada. De todo esto no nos notificaron, la pregunta obligada es; ¿por qué? nunca nos respondieron nada.

¿Qué sucedió después de eso?

Que con fecha 20/04/2003, fui citado al Juzgado del Dr. Roberto Siufi donde se realizó el remate. Las secretarias Dra. Ivacevich y la escribana Jiménez me ofrecieron $ 11.000 para que renuncie como curador a la propiedad de mi hermano, porque lo había adquirido la ex comisionada municipal de Tumbaya mujer del diputado Mamani Hugo, ya sabía que el ex gobernador Fellner, si no lo hacía me podrían echar del trabajo. Sorprendido por esa propuesta en un Juzgado en lo Civil, donde se debe defender los derechos de los ciudadanos y sobre todo de los discapacitados, yo le dije que la propiedad de mi hermano no era objeto de ninguna clase de negociación y que eran a todas luces ruinosa. Fui asistido por el Dr. Sergio Barrionuevo.

Al verme intransigente defensor de mi hermano, el ex diputado Mamani y la ex comisionada, me arman una causa mediante Expte. Penal Nº 505/04 radicado en el Juzgado Penal Nº 3 – Secretaría 5, de esta ex comisionada municipal por robo de sus cosas. Diciendo que tengan premura porque, Rene Mendoza se trata de un delincuente que ya está imputado del delito de usurpación de una propiedad en otra causa (causa inexistente). Luego al asegurase que despojaron al discapacitado de su propia casa, a mí me sobreseyeron.

En fecha 17/12/2004, se arma el Expte. Penal Nº 602/04 en el Juzgado de Oscar Máximo Aramayo radicado en el Juzgado Nº 2, Secretaria Nº 4, donde Balderrama denuncia que su propiedad está siendo usurpada por la familia Moyo, quienes en ese momento se encontraban viviendo con mi hermano discapacitado. Esa familia se encontraba sin vivienda y con varios niños. no nos nombran a mi hermano ni a mí, todo esto con el ardid fraudulento de tipificarlo como una usurpación por parte de la familia moyo y no como un problema de carácter civil, con un objeto claro de despojar de la posesión de la propiedad a mi hermano.

El ex diputado Mamani, Hugo Nicolás, enviaba camiones con tierra para tirar en la propiedad e intimidar así al discapacitado y jugar con la pobreza y el dolor de la familia Moyo, arriba del camión iba el abogado Guillermo Toro, gritando esa era propiedad del diputado Mamani (testigo un agente de policía del barrio Los Perales)

Cuando se la cita a la señora Norma Candelaria Moyo a Indagatoria, ella expresa que la propiedad es del señor Julio Mendoza y Rene Mendoza, entonces con la complicidad de la Fiscal Cravero de Savio, el secretario Edmundo Vélez y el juez Oscar Máximo Aramayo ordenan el desalojo de las personas que convivían con mi hermano sin nombrar a mi hermano Julio Mendoza ni a mi, Rene Mendoza.

Posteriormente, con fecha 06/01/2005 (día de los Reyes Magos) en horas de la noche, se presentan personas que dicen ser de la policía e intempestivamente y sin ninguna clase de notificación, desalojan a la familia Moyo a pesar que se exhibió toda la documentación que acreditada que el señor Julio Mendoza era el legítimo poseedor, todo esto en la casa del ingeniero Miguel Andrés Goyeneche que se encontraba con su esposa Hebe Susana Domandl presente. Porque en la casa de mi hermano se había cortado la luz.

Mi hermano Julio Mendoza y yo fuimos sacado como NN sin orden judicial que se refiera a nosotros.

No existen constancias en el Expte. Penal 602/04 que el desalojo lo haya hecho la Policía de la Provincia, sino patoteros enviados por el ex diputado Mamani.

¿Estamos hablando de un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público de la fiscal Cravero de Savio y el juez Aramayo y otros?

Existe omisión por parte de la Fiscal de Instrucción Cravero de Savio, de citar inmediatamente a prestar declaración a mi hermano y a mí, ante la manifestación de la señora Norma Moyo de ser Julio Mendoza el propietario de dicho inmueble de quien había recibido el permiso, como así también de su hermano Rene Mendoza, para habitar el inmueble, tal como consta en la declaración testimonial Fojas 35 Y 36 del Expte. 602/04.

Creo que contiene vicios de nulidad y gravísimas ofensas a los derechos de hacen a los legítimos derechos de defensa, no se respetó el debido proceso y de posesión, amen también de ser propietario. Esta aberrante medida, fue apelada ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, quien desestimó la existencia del delito de Usurpación de la familia Moyo dándole el sobreseimiento definitivo y sobre el reintegro de la propiedad a mi hermano no se hizo nada a pesar que la medida del desalojo fue una medida cautelar.

En síntesis, ¿cómo se fueron desarrollando los acontecimientos en esta causa?

1) Subastan la propiedad de mi hermano en otro juzgado sin verificar que ya estaba subastado el 29/12/1999.

2) Mediante Expte. Penal 602/04 llenos de vicios de nulidad donde finalmente se demuestra que no existe usurpación y no le devuelven la propiedad a mi hermano,

3) El Superior Tribunal opinan que hay que restituir el inmueble por no haber usurpación, que no hay usurpación pero que se dirima en sede civil. Mientras que la ex comisionada de Tumbaya goza al obtener irregularmente la casa construida con increíble esfuerzo del discapacitado que lustra botas en el café Los Dos Chinos y con los materiales de construcción que quedaron en el inmueble.

Se denuncia esta situación al INADI, como Apropiación Irregular de Propiedad, se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, sin ninguna notificación de algún resultado. Se tramita por Expte. Nº 1859/2008.

Como es de conocimiento público, en la época de la represión estatal, algunos funcionarios públicos utilizaban las posiciones oficiales de poder para adueñarse de las propiedades de familias inocentes usando documentaciones espurias. Con esta clase de políticos y funcionarios judiciales que fueron capaces de obrar así con un discapacitado mental lustra botas, conocido por toda esta ciudad, nadie aquí puede tener seguridad jurídica de nada.