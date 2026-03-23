Así serán los servicios en San Salvador por el feriado del 24-M: Mercados, comercios y bancos cerrados

Este martes 24 de marzo, feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, los servicios en la Capital jujeña funcionarán con cronograma especial.

Desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Cámara de Comercio local informaron el esquema de atención para la jornada:

• Comercio: La Cámara de Comercio de Jujuy confirmó que la gran mayoría de los locales del centro y barrios periféricos permanecerán cerrados durante todo el martes. Se recomienda a los vecinos realizar las compras hoy lunes, ya que la actividad mercantil será nula mañana.

• Recolección de residuos: El servicio de recolección domiciliaria y limpieza de calles será normal, tanto el municipal como el de la empresa Limsa.

• Transporte Urbano: Los colectivos circularán con unidades reducidas, manteniendo la frecuencia de un día domingo.

• Mercados Municipales: Permanecerán cerrados.

• Estacionamiento Tarifado: No se cobrará estacionamiento en las zonas habilitadas.

• Cementerios: Abiertos para visitas de 8 a 18 horas; administración solo para trámites de urgencia.