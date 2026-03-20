Así será el funcionamiento de los servicios municipales durante los días 23 y 24 de marzo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer cómo será la prestación de servicios durante el lunes 23, día no laborable con fines turísticos y el martes 24 de marzo, feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, se detalló el funcionamiento del transporte y otros servicios urbanos.

Lunes 23 de marzo:

-Transporte alternativo: Tarifa 1.

-Transporte urbano: servicio con unidades reducidas.

-Ascensores urbanos 1 y 2: de 08:00 a 20:00 horas.

-Estacionamiento tarifado: servicio normal.

Martes 24 de marzo:

-Transporte alternativo: Tarifa 2.

-Transporte urbano: servicio con unidades reducidas.

-Ascensores urbanos 1 y 2: de 08:00 a 20:00 horas.

Estacionamiento tarifado: sin servicio.

La Dirección General de Higiene Urbana de la Secretaría de Servicios Públicos informó que la recolección de residuos será de la siguiente manera:

-Servicio prestado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Lunes 23 de marzo:

-Recolección de residuos domiciliario: normal

-Limpieza y barrido: servicio reducido

-Servicio Especial (microbasurales): normal

Martes 24 de marzo:

-Recolección de residuos domiciliario: sin sevicio

-Limpieza y barrido: normal

-Servicio Especial (microbasurales): normal

-En cuanto a la empresa LIMSA S.A.

Lunes 23 de marzo

-Turno noche:

-Barrido Mecánico: sin sevicio

-Recolección Domiciliaria : normal

-Contenedores Municipales: normal

Martes 24 de marzo:

-Turno mañana:

-Barrido- micro centro y terminal: normal

-Recolección domiciliaria: normal

-Recolección Malezas/escombro: sin servicio

-Recolección comercial: normal

-Recolección de Patógenos: normal

Turno noche: normal

Desde el municipio se solicitó a los vecinos respetar los días y horarios establecidos para la disposición de residuos, a fin de contribuir a mantener la limpieza de la ciudad. Ante consultas, se encuentra disponible la línea telefónica 388-3131807.

Por su parte, la Dirección de Mercados informó que los mercados municipales —6 de Agosto (ex Central), Hipólito Yrigoyen (ex Abasto), Santa Rosa, Paseo de las Flores, Paseo de Compras Sarmiento y el Mercado de Concentración y Abasto— atenderán con normalidad durante toda la jornada del lunes 23.

El martes 24, en tanto, abrirán únicamente en horario reducido, de 7 a 13 horas.

Finalmente, se indicó que todas las actividades comerciales se retomarán con normalidad el miércoles 25 de marzo, en los horarios habituales.

Finalmente los Cementerios Municipales atenderán en sus horarios habituales.