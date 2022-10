Asesinato de la menor de Chalicán: La muerte habría ocurrido el mismo día de su desaparición

Así lo dio a conocer el fiscal Doctor Alfredo Blanco en una conferencia de prensa realizada el día de ayer miércoles en las últimas horas de la tarde, quien dio importantes detalles sobre como habrían ocurrido los hechos.

Ayer en horas de la mañana dieron a conocer la información que encontraron muerta a Evelin Marlene Farfán Céspedes. Se supo además que en horas de la madrugada del miércoles y luego de una ardua tarea de investigación, se encontró el cuerpo en un descampado a más de un kilómetro del acceso sur de Libertador General San Martin, en una zona de cañaverales. Luego de inspeccionar el lugar, junto también al hallazgo se encontró un elemento contundente con rastros de sangre, el cual será peritado y detuvieron a una persona.

En la conferencia de prensa comenzó detallando que, “el día sábado 15 pasado a horas 2 de la mañana se reciben en la Seccional 26 de San Pedro de Jujuy la denuncia del señor Ariel Farfán padre de Marlene que manifestaba la situación de que su hija había concurrido en horas de la siesta desde Chalicán hacia San Pedro de Jujuy a las clases de educación física a la que concurría habitualmente y hasta esa hora no había regresado a su domicilio, a partir de ahí se inicia el protocolo de búsqueda y las actuaciones que son de estilo acá en la ciudad de San Pedro de Jujuy con todas las averiguaciones del caso”.

Siguiendo a continuación, “en principio los familiares daban referencia de alguna amistad que tenía la menor en la ciudad de Palpalá, también se hicieron trabajos con la Brigada de Investigaciones de Palpalá con la de ciudad Perico y por supuesto la de San Pedro de Jujuy, verificando que en el establecimiento escolar y en todos los lugares donde era posible su búsqueda. Posteriormente con el avance de la investigación y habida cuenta de que la menor contaba con un aparato celular, aparentemente el número del mismo se verificaba que hacía horas se encontraba apagado y se solicitan todos los informes durante el fin de semana”.

Luego agrego, “se realizan búsquedas en los establecimientos de salud, en las estaciones de colectivos, en las estaciones de remises y lo mismo ocurría por su parte en la ciudad de Palpalá, posteriormente se toma el conocimiento por un familiar de la menor que la misma podría haberse dirigido a la ciudad de Libertador General San Martín, esto ya el día lunes en hora de la mañana y a partir de ahí se envían actuaciones digitales a la Brigada de Libertador General San Martín donde también se empieza la búsqueda muy exhaustiva y rigurosa por parte de la Brigada, donde no solamente se cubrió las terminales de ómnibus, sino también a todos los establecimientos de salud, hospedajes y todos los lugares que habitualmente se realizan la búsqueda con una gran cantidad de personal el día martes”.

Prosiguió relatando, “en el horario vespertino, el día de ayer llega un informes de la Dirección de Asistencia de Delitos Complejos de Nación al respecto del impacto de telefonía de la menor que a partir de ahí se confirma que efectivamente el día viernes por la tarde había estado en la ciudad de Libertador General San Martín y por los impactos de las distintas antenas se pudo establecer incluso su recorrido y se obtienen numerosas imágenes de vídeo de la terminal de ómnibus de Libertador donde se la podía identificar acompañada de una persona de sexo masculino, también se puso establecer que el teléfono de la menor había registrado en las primeras horas de la noche del día viernes 14 pasado un cambio en su email, es decir que alguien había este manipulado su teléfono celular y había incorporado al mismo dispositivos diferentes a los que tenía originalmente, estableciendo esos números de email se pudo establecer a quien correspondería, lógicamente ustedes saben que muchas veces los distintos implementos que se compran para los aparatos de telefonía celular terminan muchas veces interpretados en teléfonos que no son de los propietarios y hay facilidad de acceso para este tipo de elementos, pero se pudo establecer a través de distintos familiares hasta que se llegó a la persona indicada sobre la que teníamos la sospecha y a partir de las 2 de la mañana del día de hoy se inicia la búsqueda en el sector oeste de la ciudad de Libertador, que son conocidos lugares donde los jóvenes en verano concurren a refrescarse porque hay canales de riego y demás sectores que se conocen como el chorro y la pantalla, demás a hora 4 de la mañana aproximadamente luego de que reforzáramos a la gente de Libertador General San Martín con el personal de Criminalística del Ministerio Público de la acusación de San Pedro que ya había viajado, incluso viajaron ayudantes fiscales de esta zona para colaborar con los de Libertador donde se pudo lograr el hallazgo del cuerpo”.

Sobre lo sucedido después de encontrar el cuerpo de la menor señalo, “prolongamos las tareas hasta horas de esta mañana y en el transcurso de todo el día en los alrededores, hasta en estos momento todavía se realizan rastrillajes por la luz del día y con el recambio de la gente que va trabajando se han ido cautelando y detectando elementos que tenían relación con el delito que se había cometido e inmediatamente al ser detectado el cuerpo, a pesar de las horas de la noche se pudo establecer por las prendas de vestir que portaba la menor que en principio coincidirían con lo cual y habiendo trasladado esta mañana el cuerpo a la Morgue Judicial de esta ciudad y con sus familiares directos, esta mañana pudieron reconocer el cuerpo y se trata justamente de esta joven”.

Sobre el posible imputado manifestó, “él hace referencia a través de su madre incluso de la situación que había ocurrido y a partir de ahí obviamente resulta mucho más fácil establecer. Se secuestró posteriormente las prendas de vestir de la persona que se encuentra detenida, las cuales aparentemente habían intentado limpiar durante el fin de semana, pero los informes preliminares que hizo el perito criminólogo del Ministerio Público de la Acusación, aún en las mismas se encuentra algún tipo de resto biológico y se cautelaron distintos elementos contundentes, porque la agresión presumimos por el informe preliminar que realizó el médico policial, el doctor Ceballos de Libertador en la morgue del Hospital Orías, antes de trasladar el cuerpo a la morgue de San Pedro de Jujuy, porque sabemos que es mejor para la realización de la autopsia este lugar y con un profesional capacitado como el doctor Toledo, ya nos había informado el doctor Ceballos que estaba claro las causales del deceso, que era alguna agresión por parte de un tercero”.

“En principio presumimos que pudo haber sido con algún fierro o algún otro tipo de objetos contundentes que hemos recolectado, como resto de cemento, resto de baldosas y en los cuales también a simple vista se encuentra el resto biológico de algún tipo”, agrego.

Continuando con la posible forma de la muerte de la menor dijo, “la habría ultimado en las cercanías del lugar, luego la arroja a un pozo de agua donde fue finalmente encontrada y lo llamativo de este caso, este tipo de delitos se producen entre personas que tienen un vínculo de años o han tenido o tienen una vida en común con hijos, con bienes y demás, pero en este caso, ni siquiera los familiares conocían a esta persona y no sabían de algún tipo de relación que tuviera la menor con él, evidentemente habían tenido algún tipo de contacto por las redes sociales o vía telefónica que en los próximos días podremos establecer, porque también hemos secuestrado, no solo el teléfono celular de la persona que está detenida e imputado, sino también el de la menor que estaba en su poder”.

Agregando luego, “ustedes son testigos muchas veces de la cantidad de búsquedas que se hacen a través de los distintos organismos del estado y el SINDAC que trabaja en nuestra provincia y trabaja muy bien, que es un organismo que no teníamos en los últimos 2 dos años, era difícil establecer el paradero de la menor, justamente era porque no teníamos ningún tipo de relaciones que ella tuviera como para iniciar alguna búsqueda fuera de las que eran sus relaciones familiares en la en la localidad de Chalicán y como les digo ni los familiares conocían a esta persona, solo sabían de una supuesta amistad que tenía con un muchacho de Palpalá que justamente fue el que el día lunes fue aprendido por el personal policial al cual se le registro y se le hizo un registro domiciliario”,

Sobre el estado en que se encontró el cuerpo de la joven comento, “el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y teniendo en cuenta que hemos tenido días frescos y lluviosos podemos presumir por los primeros informes, que la muerte la cometió a las pocas horas de haberla buscado en la terminal de Libertador es decir al inicio de las primeras horas de la noche del día viernes”.

En cuanto a cómo prosigue la investigación manifestó, “la autopsia se llevara a cabo el día de mañana a horas a las 10 de la mañana, hemos dejado un plazo prudencial a fin de que los familiares designen un perito médico de su confianza, lo cual han hecho también la defensa del imputado quienes han designado un perito médico de su confianza para que participe de la autopsia que va a llevar a cabo el doctor Toledo, que es el médico forense al Ministerio Público de la acusación y es por esa razón tal como se lo explique a los familiares, esta mañana que se hizo el traslado del cuerpo para acá, porque las condiciones para llevar a cabo este acto procesal con tantas personas interviniendo, además del personal de sanidad, enfermeros, criminólogos, bomberos y demás es necesario un espacio como el que tenemos en esta Morgue Judicial”.

Sobre como estaría tipificada por el momento la causa manifestó, “el hecho esta caratulado como femicidio y el imputado tiene 18 años, por eso reitero lo llamativos de la situación que no vamos a desconocer que en nuestras ciudades no existen hechos de violencia de género entre pareja jóvenes y adolescentes, pero no a estos extremos digamos y menos de personas que no tenían aparentemente un vínculo habitual anterior que no haya sido más allá de conocerse o haber mantenido algún diálogo por las redes sociales o algo, no tiene antecedentes, es un joven de 18 años y como les digo era estudiante no había terminado todavía el colegio secundario”.

Prosiguiendo con los detalles de este crimen adelanto, “en las próximas horas cuando se periten los teléfonos celulares de ambos, porque como les reitero ni los familiares conocían de su existencia ni sabían de qué siquiera había o hubo vínculo de amistad entre ellos y se pudo conocer a través de los testimonios de los familiares que ya declararon, pero como saben que conforme la ley lo exige, es la única declaración válida del imputado es la que preste en la audiencia respectiva en presencia de su defensor y también debo referirles algunas cuestiones que a la fecha de hoy conforme el nuevo procedimiento penal que rige nuestra provincia, esta persona se encuentra con orden de detención y cumplida las medidas del día de mañana. Sobre todo los informes preliminares de autopsia y de criminalística que ya están trabajando, estimamos que no más de 48 horas desde esta fecha conforme lo prevé la ley vamos a tener una audiencia de la que me haré cargo y participar, es que es una audiencia de formulación de cargos donde al imputado, se le atribuye los hechos, se confirma la designación de su defensor, porque no solo se le atribuyen los hechos, sino las pruebas que hay en su contra la calificación legal y la participación que se le atribuye, de mi parte voy a solicitar la prisión preventiva del mismo, si resultar favorable seguramente se dispondrá su traslado al Servicio Penitenciario de la provincia, tengan en cuenta ustedes que hoy tenemos en la provincia un nuevo procedimiento donde antes iniciaba una investigación en la que se conectaban numerosas pruebas recién para poder pedir la prisión preventiva de una persona, hoy con los primeros indicios que la Fiscalía tiene medianamente certeza de su conducta típica conforme lo establece la ley, puede solicitar la prisión preventiva por un determinado lapso de tiempo y en ese lapso concluir la investigación y elevar la causa para el juicio”.

Al consultarse si hubo más participación de personas en el homicidio menciono, “en principio no hubo participación de otra persona y conforme le dije tenemos registros fílmicos de la zona de la terminal de Libertador y conforme los impactos que han ido produciendo en las distintas antenas de la ciudad de Libertador se ha podido establecer medianamente el camino que han recorrido hasta llegar al lugar en que se produjo este trágico final, tengan en cuenta son cámaras fijas de pocos trayectos y se los ve a cierta distancia, no tenemos un imagen detalla pero se ve las prendas de vestir pero en ningún momento se ve que haya entre ellos ningún tipo de situación de tensión o forcejeo ni nada que se le parezca, la fiscalía interviniente es la Fiscalía de Violencia de Género y Sexual Nº 6 de la ciudad de Libertadores General San Martín el doctor Rezua, el fiscal que tuvo de turno el fin de semana es fiscal de investigación penal quien estuvo a cargo de la búsqueda colaborando con la Policía, una vez que se produce este tipo de desenlaces ya tiene que intervenir como corresponde y como la ley lo indica una Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

Prosiguiendo con los detalles del hecho expreso, “esta mañana los padres han tenido contacto con el doctor Rezua quien les ha mostrado y ha exhibido la cantidad de diligencias que se han hecho en la búsqueda de esta menor, que debo decirles que acá los fiscales entramos de turno 10 días cada uno con las búsquedas de personas desaparecidas y en pocos casos como este he visto la cantidad de diligencias que se hacen y la cantidad de testimonios que se han tomado y constituidos en todos los hospedajes, hoteles, nosocomios de salud y oficinas públicas en la búsqueda de la menor. Mañana vamos a determinar bien la hora definida del hecho inclusive, la persona detenida a referido que este hecho habría ocurrido entre las 20 y 22 horas del día viernes, es decir, que al momento de la denuncia realizada el deceso de la menor ya se había producido”.