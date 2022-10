Aseguran que Wanda Nara no quiere avanzar con L-Gante por culpa de su mamá: “No lo acepta”

Nora Colosimo volvió a quedar en el ojo de la tormenta en medio de los rumores de romance de su hija con el músico de cumbia 420.

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, fue nuevamente señalada como la persona que más se opone a la historia de amor entre su hija y L-Gante. Según Luli Fernández, no lo acepta bajo ningún punto de vista en la familia. La mujer ya había sido criticada días atrás, cuando Mauro Icardi hizo un vivo desde Estambul despotricando contra su exesposa.

En ese momento, Nora se defendió diciendo que no estaba cerca del futbolista al momento de la transmisión, ya que se encontraba bañando a sus nietas en el piso de arriba. Las alarmas sobre un cortocircuito entre ella y Wanda se encendieron cuando dejó de seguirla en Instagram, aunque después volvió a darle follow.

Por el momento, Colosimo no dijo nada sobre su supuesto rechazo hacia el músico de cumbia 420, que le dedicó una canción muy especial a la empresaria, con quien grabó un videoclip de alto voltaje donde aparecen desnudos en la cama.

L-Gante contó qué es lo que más le gusta de Wanda Nara

En LAM, el joven abrió su corazón y reconoció que todavía no lo une un vínculo sentimental a Wanda Nara, ya que recién se están conociendo. Sin embargo, detalló qué es lo que más le gusta de ella, y dejó abierta la puerta a un romance en un futuro no tan lejano.

“Todo empezó cuando ella me mencionó con el tema que hice con Tini Stoessel (’Bar’) y después creo que yo le escribí, no me acuerdo. Y después, nos encontramos por acá varios días seguidos. No pasó nada con ella. Eh… no. Todo muy tranquilo. Yo me resguardo palabras porque no quiero que salga nada de mí, ni meter la pata, y caer en una de tus trampas”, le dijo a Ángel De Brito.

El artista -que hace bastante se encuentra separado de Tamara Báez- aclaró que no están haciendo marketing: “Eso es algo que nunca hice en mi vida. No se puede hablar mucho de una persona por un mes que la conocí, aunque pasamos varios momentos. Dejame hacer historia y te cuento más adelante qué pasa. El tiempo te lleva a las personas que te hacen bien”.

También aprovechó para decir qué es lo que lo conquista de Wanda, con quien se reencontrará la semana que viene. “Me enamoro del corazón y del alma. Es buena gente, buena persona. Me sorprendió su sencillez. Lo noté en la naturalidad de cómo nos llevamos, aunque la gente nos haga muy diferentes en las redes sociales”, sostuvo.

(TN)