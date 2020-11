Aseguran que Maradona pidió, ante un escribano, ser embalsamado

En las últimas horas surgió una versión periodística que indica que poco más de un mes antes de morir, Diego Armando Maradona firmó, ante un escribano público, un documento en el que pidió que lo “embalsamen y exhiban”.

“Yo, Diego Maradona, en uso de mis facultades, quiere dejar expresada mi voluntad para el día de mi muerte, que es que me embalsamen y me exhiban”, reza el texto que rubricó el pasado 13 de octubre, ante un escribano público, ‘El Diez’. Así lo asegura el portal Infobae.

Según esta versión periodística, en una charla informal previa con su abogado Matías Morla y otros allegados, Maradona había expuesto su voluntad de ser embalsamado cuando muera. “Yo no quiero una estatua, no me gustan, a veces no se parecen a la persona. No me gustan. El día que me muera quiero estar yo, quiero que la gente me salude a mí”.

Tras esas palabras, el letrado le dijo que para cumplir con esta voluntad, era necesario que conste en un documento ante un escribano, lo cual finalmente habría realizado.

De todos modos, aseguran que será la familia la que decida sobre este deseo de Maradona. Por ahora, todo indica que será enterrado en el cementerio de Bella Vista.