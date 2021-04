Aseguran que el virus se adaptó, “es mucho más inteligente que nosotros y no estamos muy lejos de Brasil”

El instituto de la Fundación Bill Gates alertó que en Argentina habrá 500 muertes por día dentro de poco tiempo.

En ese sentido, el médico pediatra y exdirector del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian defendió la teoría y agregó que “en mayo, junio y julio vamos a tener más de 35.000 casos diarios”, que “la tasa de mortalidad va a crecer significativamente”, además, aseguró que “las medidas de contención no se van a cumplir, se perdió credibilidad y autoridad”. Pidió que “miremos Brasil porque no estamos muy lejos”.

El pediatra y ex director del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian (MN 105494), preocupado por la suba de casos que marcan la llegada de la segunda ola, afirmó que “en mayo, junio y julio vamos a tener entre 35.000 y 45.000 casos diarios”.

El especialista aseguró que no lo sorprenden los 20.870 casos de este martes que marcaron un nuevo récord histórico de contagios en 24 horas en el país. Además, aseguró que “las medidas de contención no se van a cumplir” ya que el Gobierno “perdió credibilidad y autoridad”.

“En mayo, junio y julio vamos a tener entre 35.000 y 45.000 casos diarios. Tenemos una cepa que contagia el doble o triple”, expresó Kambourian, aunque comentó que no se sabe si las nuevas cepas están impactando en el número de casos: “Lamentablemente no podemos decir ni una cosa ni la otra, se analizan muy pocas muestras. Hay una decisión de no hacerlo, se hacen pocos testeos por día y tampoco se analizan demasiadas muestras de genomas”.

En cuanto a las medidas restrictivas que va a anunciar el Gobierno, el pediatra comentó: “Las medidas de contención no van a funcionar, no va a ser efectivo, no se va a cumplir. El aislamiento generalizado no va a funcionar, se perdió credibilidad y autoridad. Se tiene que acompañar con testeos masivos”.

“No creo que se cumpla, la gente perdió credibilidad en estas medidas. La misma pandemia va a llevar a la gente que tome sus propias medidas cuando note que hay casos positivos en su entorno o haya algún joven en terapia intensiva, genera alarma y miedo, esto funciona así”, explicó.

Asimismo, Kambourian advirtió que el “sistema sanitario está estresado”: “Un familiar mío estuvo 7 horas esperando un hisopado, eso habla de un sistema estresado. Se está llegando a los peores momentos del año pasado. y todavía no llegó la etapa invernal. Va a aumentar el número de contagios y encima el COVID-19 va a convivir con las otras enfermedades”.

“Cuando se ocupa la última cama de terapia, con este crecimiento de casos, es muy posible esa imagen de personas esperando en la puerta esperando una cama. Miremos Brasil porque no estamos muy lejos”, comentó.

Sobre si la vacunación contra el coronavirus puede provocar menos muertes en esta segunda ola, opinó: “Las muertes se van a mitigar muy parcialmente con las pocas personas vacunadas que hay. Tenemos 7 millones de vacunas en el país y se aplicaron 4 millones. Hay 3 millones de vacunas que aún no se aplicaron, me alarma. Hay solo un 10% de población vacunada, no alcanza para frenar la segunda ola. Por como viene, la vacunación apunta a frenar el virus a mediano plazo”.

Por último, en cuanto a las clases presenciales, expresó: “El nivel de contagios en las aulas no es algo que alarme, pero medidas como extender las vacaciones de invierno por dos o tres semanas van a ser tomadas. Es una posibilidad que las clases tengan que suspenderse”.

