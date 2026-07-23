Artistas locales protagonizarán dos jornadas de música y cultura en Plaza España

Este viernes 24 y sábado 25 de julio se desarrollará una nueva edición de los Ciclos Musicales, con presentaciones de artistas locales. La propuesta es con entrada libre y gratuita.

Plaza España, detrás de Casa de Gobierno, volverá a convertirse este fin de semana en un espacio de encuentro para disfrutar de la música y la cultura jujeña con una nueva edición de los Ciclos Musicales, una propuesta organizada en el marco de la 5° Feria Provincial de Invierno del Mercado Artesanal de Jujuy.

Ciclos Musicales en plaza España

Las actividades comenzarán el viernes 24 de julio, a partir de las 19 horas, con la presentación de «Mujeres Creando en Escena», un espectáculo que reunirá sobre el escenario a Luciana Sardina, Daniela Murillo, Bianca Soto y Oriana Reyes. La jornada también contará con la actuación de César y su Grupo Felicidad.

El ciclo continuará el sábado 25 de julio, también desde las 19 horas, con la presentación de la Sinfónica Andina «Felipe Fidel Amante», que ofrecerá el espectáculo «Viaje al corazón de la música jujeña». La programación incluirá además las actuaciones de Norma de América y Ternura.

La propuesta busca fortalecer los espacios de difusión de los artistas jujeños y promover el encuentro entre la música y las artesanías locales, invitando a vecinos y turistas a recorrer la feria y disfrutar de la producción cultural de la provincia.

La entrada es libre y gratuita, y las actividades se desarrollarán en la plaza España, ofreciendo dos jornadas para compartir en familia y celebrar la identidad jujeña a través de la música y el trabajo de los artesanos.