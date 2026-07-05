Articulan acciones entre la Secretaría de Equidad y Promoción de Derechos y el Ente Autárquico Permanente

El objetivo es la implementación y fortalecimiento de políticas públicas que permitan visibilizar, reconocer y prevenir las distintas formas de violencia.

Con el propósito de fortalecer la prevención de la violencia de género, la secretaria de Equidad y Promoción de Derechos del Consejo Provincial de las Mujeres, Victoria Luna Murillo, mantuvo una reunión con el presidente del Ente Autárquico Permanente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), Leandro Morales, con el objetivo de articular acciones y ejes de trabajo conjunto.

En ese marco, se puso de relieve los programas de prevención que lleva adelante el Consejo Provincial de las Mujeres, trabajando en territorio con diferentes instituciones gubernamentales e intermedias a lo largo y ancho de la provincia.

En el marco del encuentro, se abordó la importancia de fortalecer la implementación de políticas públicas que permitan visibilizar, reconocer y prevenir las distintas formas de violencia.

Durante la reunión se destacó que la juventud representa una etapa fundamental para promover acciones de prevención e identificar tempranamente las violencias por razones de género. En ese sentido, se remarcó que el trabajo articulado entre las instituciones es clave para impulsar políticas de concientización y acompañamiento.

Violencia digital

Asimismo, se abordó la problemática de la violencia digital, una realidad cada vez más presente debido al uso intensivo de las redes sociales. Se coincidió en que fomentar el uso responsable de la tecnología constituye una herramienta esencial para prevenir situaciones de violencia y fortalecer entornos digitales más seguros.

Al respecto, la secretaria de Equidad y Promoción de Derechos puntualizó que se debe hacer hincapié en esa problemática con los jóvenes en sus relaciones afectivas, de modo que transiten un vínculo responsable. El objetivo es trabajar en la prevención y la promoción de herramientas para las buenas relaciones afectivas.

Luna Murillo sostuvo que también se deben tener en cuenta los signos de alerta y contar con información para saber a dónde acudir.

Finalmente, agradeció al presidente del Ente Autárquico Permanente y su equipo por la apertura, el compromiso y el interés en impulsar estos espacios de diálogo sobre temáticas que preocupan y ocupan a toda la sociedad, especialmente a las familias.