Articulación territorial: capacitación sobre la Línea 102

La instancia permitió abordar los procedimientos de intervención de la Línea 102, fortalecer conocimientos y herramientas de actuación.

El equipo técnico y profesional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante una capacitación destinada a técnicas de trabajo social, quienes desarrollan tareas territoriales vinculadas a situaciones de violencia de género.

Durante el encuentro, se abordaron principalmente los procedimientos de intervención del programa de la Línea 102, servicio fundamental para la atención, orientación y protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de vulneración de derechos.

La instancia formativa permitió fortalecer conocimientos y herramientas de actuación ante situaciones que, en muchos casos, se presentan de manera simultánea en el territorio, donde la violencia de género converge con la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se destacó la importancia de la articulación entre equipos y organismos para brindar respuestas integrales, oportunas y con enfoque de derechos, reforzando el compromiso de trabajo conjunto en la comunidad.

Este tipo de acciones busca optimizar la intervención en territorio y garantizar una atención adecuada ante situaciones complejas, promoviendo la protección integral de la niñez y adolescencia.

El taller se dictó en las instalaciones de APUAP, ubicadas en calle Ramírez de Velázco de la ciudad Capital.