Arrebataron una mochila con herramientas de peluquería y fueron atrapados tras una persecución

​Efectivos de la Unidad Regional 1 recuperaron ayer a la tarde una mochila con valiosos elementos de peluquería que había sido sustraída a un transeúnte en la esquina de San Martín e Italia.

Tras el arrebato, tres delincuentes se dieron a la fuga por las escalinatas hacia el barrio Punta Diamante, lo que inició un operativo cerrojo por parte del personal de la Seccional 61°.

​Gracias al rápido despliegue, los uniformados individualizaron a los sospechosos y observaron el momento en que uno de ellos ingresaba con el botín a un domicilio de la calle Abra de Rachaite.

En el lugar, la madre del implicado (un menor de 15 años) colaboró con la Justicia e hizo entrega voluntaria de la mochila marrón, la cual contenía máquinas y tijeras profesionales de peluquería.

​Los elementos sustraídos fueron trasladados a la Seccional 1ra., donde el damnificado ya se encontraba radicando la denuncia correspondiente para recuperar sus herramientas de trabajo.

El procedimiento finalizó con la intervención del personal de la Seccional 1ra., resaltando la efectividad del sistema de emergencias 911 para coordinar la captura en las zonas de difícil acceso.