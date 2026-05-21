Armada iraní: «Estamos listos para apretar el gatillo»

Irán «jamás renunciará a su territorio», remarcó uno de sus altos mandos.

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzó este miércoles una severa advertencia al presidente estadounidense, Donald Trump, para el caso de que decida reanudar sus agresiones contra Irán.

«Estamos listos para apretar el gatillo», reza la alerta emitida por el subdirector político de la Armada del CGRI, Mohammad Akbarzadeh, y difundida por medios locales. «El estrecho de Ormuz fue cerrado por orden del general Tangsiri, y los estadounidenses, a pesar de mil artimañas y engaños, no han podido abrirlo», añade el mensaje.

«Si Trump cree que puede abrir el estrecho de Ormuz por la fuerza con un buque de guerra, que sepa que la misma Armada que dijo haber destruido lo hundirá en el fondo del mar», señala la advertencia, que agrega que «el enemigo carece de inteligencia y de un conocimiento adecuado de Irán».

De igual forma, el alto mando del CGRI advirtió que los enemigos de la nación persa deben saber que Irán «jamás renunciará a su territorio», hecho demostrado por sus 47 años de resistencia ante las amenazas de Occidente y las presiones internacionales.

<Aunque los casi 40 días de intensas hostilidades cesaron el 7 de abril con una tregua entre Estados Unidos e Irán, las tensiones se mantienen entre ambas partes debido al fracaso de las negociaciones de paz, el cruce de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a los buques comerciales en el golfo Pérsico y el mar Arábigo.

<El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de «pedazo de basura» la respuesta que Teherán dio el 10 de mayo al último borrador de acuerdo promovido por EE.UU., y amenazó con «un asalto completo y a gran escala». Más tarde, sin embargo, pospuso ese ataque.

<Este martes, Trump afirmó que estuvo «a una hora» de reanudar los ataques.

<Las autoridades iraníes han insistido en que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos: generar energía, desarrollar la sanidad y la agricultura, conservar alimentos e impulsar la investigación científica, y no busca crear armas nucleares. (RT)