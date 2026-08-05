Argentina y Chile investigan la presencia de plásticos en ecosistemas de alta montaña

Ambos países están trabajando en un proyecto internacional para ampliar los conocimientos sobre su contaminación en ambientes remotos. En Argentina, la iniciativa es coordinada por el INTI, sede del Centro Regional del Convenio de Basilea para América del Sur.

La contaminación por plásticos comprende tanto los macroplásticos —de más de 5 milímetros— como micro o nanoplásticos —partículas de menos de 5 milímetros, que pueden originarse por fragmentación o fabricarse directamente con dimensiones microscópicas—. Mientras que los primeros generan impactos visibles sobre los ecosistemas, afectan a la fauna y alteran los paisajes, los residuos más pequeños se dispersan con mayor facilidad en el aire, el agua y el suelo.

Para conocer la injerencia de los residuos plásticos en espacios alejados de grandes centros urbanos, especialistas de Argentina y Chile están trabajando desde 2025 en el proyecto “Desechos Plásticos en Áreas Remotas y Montañosas”, financiado por la Secretaría de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS/UNEP). Su ejecución está a cargo del Centro Regional Basilea para América del Sur (CRBAS) junto con especialistas de los sectores de Plásticos y de Química y Ambiente del INTI. El tratado internacional regula desde 1992 los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y otros desechos, así como su gestión ambientalmente racional.

Hasta el momento, en Argentina ha implicado la realización de muestreos de microplásticos en cuerpos de agua y macroplásticos en zonas terrestres (transectos), de cuatro sitios piloto: Cerro Catedral (Río Negro), Parque Provincial Aconcagua (Mendoza), Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz) y las localidades de Susques y Paso de Jama (Jujuy).

En cada localidad, además de la recolección de muestras, se realizaron jornadas de capacitación y sensibilización junto a instituciones, investigadores y comunidades locales para abordar el impacto de los residuos plásticos en los ecosistemas de alta montaña. Las cuatro intervenciones han generado información clave, que permitirá realizar intercomparaciones con Chile y fortalecer futuras estrategias de cuidado ambiental en la región.

La última experiencia: Puna jujeña

El cierre de la investigación tuvo lugar en Jujuy, donde se relevaron dos localidades de la Puna, Súsques y Jama, estratégicas para el cruce fronterizo hacia San Pedro de Atacama en Chile.

Durante las actividades, se recolectaron cerca de 30 kilos de residuos en la Ruta 52 (la mitad de ellos plásticos) y se realizaron muestreos de agua superficial en el Río Pastos Chicos, utilizando redes de fitoplancton con tamaño de malla inferior a 50 µm, con los cuales se filtró aproximadamente 200 litros por muestra. El material recolectado en ambas actividades fue enviado a Buenos Aires para su procesamiento y análisis, con el objetivo de determinar la composición de los macroplásticos, y la existencia y tipo de microplásticos en los muestreos de agua.

El proyecto contó con la participación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, que aportó equipos técnicos, acompañamiento territorial y apoyo logístico durante todas las etapas del trabajo. El proyecto también incluyó la participación de la iniciativa provincial GIRSU y contó con la colaboración de investigadoras de la Universidad Nacional de Jujuy.