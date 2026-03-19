Argentina prohibirá ingreso y salida a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte

En Argentina la renovación del pasaporte es un trámite clave para poder viajar al extranjero. La normativa vigente establece plazos claros para realizar el proceso con anticipación para evitar retrasos o complicaciones administrativas que puedan demorar a los pasajeros.

Desde la Secretaría del Interior informaron que el documento podrá ser renovado en cualquier momento mientras esté en vigencia, por lo que se aconseja hacerlo dentro de los últimos meses antes del vencimiento. La medida busca ordenar la demanda del trámite y facilitar la gestión de citas, especialmente en períodos de alta demanda.

Si bien se puede viajar con DNI a algunos países, algunas aerolíneas solicitan tener una vigencia de tres, seis o más meses desde la fecha de arribo al destino.

Renovación del pasaporte argentino: cómo hacer y cuánto cuesta

La renovación del pasaporte está a cargo del Registro Nacional de las Personas, organismo que depende de la Secretaría de Interior de la Nación. Si bien la fecha de vencimiento se encuentra en la hoja impresa, se aconseja renovarlo antes de cada viaje.

Los pasos a seguir son los siguientes:

<<Reservar un turno previo a través del siguiente link o consultar en el Registro Civil más cercano al domicilio.

<<Realizar el pago del arancel correspondiente.

<<Presentarse a la oficina con constancia de turno y comprobante de pago.

<<En el lugar se tomarán datos biométricos como fotografías, firma y huella digital.

<<El documento se entregará por Correo Argentino en el domicilio declarado. Podrá ser recibido por el titular o cualquier mayor de 18 años.

La gestión es presencial y es obligatorio llevar el último ejemplar del DNI vigente.

Por qué es clave renovar el pasaporte con anticipación

El pasaporte no solo acredita la identidad, sino también la nacionalidad. La vigencia en personas mayores de 18 años es de 10 años, mientras que en menores de edad es de 5 años.

En los últimos tiempos la demanda de citas se ha vuelto más exigente, en especial en las épocas cercanas a las vacaciones. De esta manera, las autoridades recomiendan iniciar el trámite con anticipación.

Tras las últimas actualizaciones, el costo del trámite pasó a los siguientes montos:

<<Pasaporte regular: $ 70.000.

<<Pasaporte exprés (dentro de las 96 horas hábiles): $ 150.000.

<<Pasaporte al instante (entregado dentro de las 6 horas iniciado el trámite en lugares habilitados): $ 250.000.

A qué países puedo viajar sin pasaporte

A la hora de viajar es clave verificar qué documentos pide cada país para su ingreso. Por ejemplo, en caso de las naciones miembros del MERCOSUR, se podrá ingresar tan solo con el DNI vigente.

En la misma línea, los argentinos podrán salir del territorio nacional hasta el último día de vigencia de su pasaporte. Sin embargo, cabe mencionar que algunos países tienen como requisito que el mismo tenga una vigencia mínima de 3 o 6 meses. Otros podrán pedir que el documento no venza durante el periodo de permanencia que el país tiene establecido para el turista. De esta manera, es clave consultar con las empresas de viajes y las aerolíneas.

Otro detalle importante es que un argentino podrá retornar al país con un pasaporte vencido, ya que el ciudadano tiene derecho a ingresar solo acreditando la nacionalidad. Las autoridades extranjeras de donde proviene deberán autorizarlo a viajar siempre y cuando el destino final sea el país de donde es su nacionalidad.

(El Cronista)