Argentina Lithium registró óptimos niveles de producción en Cauchari-Olaróz en Jujuy durante el primer trimestre

La compañía presentó su balance trimestral de su yacimiento de litio y también confirmó avances de su proyecto Pozuelos-Pastos Grandes ubicado en Salta.

Lithium Argentina presentó sus resultados financieros y operativos correspondientes al primer trimestre de 2026, destacando avances en producción, expansión y situación económica de sus proyectos de litio en la región. La compañía informó un crecimiento sostenido en las operaciones de Cauchari-Olaróz, en Jujuy, donde la producción continúa aumentando luego de la puesta en marcha comercial del proyecto.

Durante los primeros tres meses del año, la empresa produjo aproximadamente 9.660 toneladas de carbonato de litio y registrando ingresos por 168 millones de dólares. A pesar de la volatilidad internacional en los precios del litio, la compañía remarcó que mantiene una posición financiera sólida y continúa enfocada en optimizar costos operativos y mejorar la eficiencia de producción.

Lithium Argentina -que mantiene una participación accionista del 44% sobre Exar, la operadora del yacimiento- también señaló que mantiene expectativas positivas sobre el crecimiento de la demanda global de litio, especialmente por el avance del mercado de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. En ese contexto, la firma ratificó su estrategia de expansión en América del Sur.

En relación con el proyecto Pastos Grandes, ubicado en Salta, la empresa indicó que continúan los trabajos de desarrollo y evaluación técnica. Además, destacó que el proyecto Sal de la Puna sigue avanzando en estudios e integración dentro de la estrategia regional de crecimiento.

Sam Pigott, CEO de Lithium Argentina, comentó: «Cauchari-Olaróz sigue ofreciendo un rendimiento excepcional, manteniendo la producción cerca de la capacidad de diseño por segundo trimestre consecutivo mientras entrega los costes operativos en efectivo del primer trimestre por debajo de 5.400 dólares por tonelada. Esta consistencia operativa se traduce directamente en flujo de caja, y se espera que la operación convierta más del 90% del EBITDA del primer trimestre en efectivo en 2026.

Desde el punto de vista financiero, la compañía reportó ingresos por alrededor de 67 millones de dólares durante el trimestre. Sin embargo, también reflejó pérdidas netas vinculadas principalmente a la baja de precios internacionales del litio y ajustes contables relacionados con inversiones y participación accionaria.

La firma aseguró que mantiene liquidez suficiente para afrontar las etapas de expansión previstas y continuar financiando el desarrollo de sus activos. Asimismo, reiteró que la prioridad para 2026 será consolidar la estabilidad operativa de Cauchari-Olaroz y avanzar en los proyectos de crecimiento en Argentina.

El director ejecutivo de la compañía sostuvo que, pese al contexto desafiante del mercado, la empresa mantiene una visión de largo plazo y considera que Argentina seguirá ocupando un rol clave dentro de la industria mundial del litio.

Pozuelos-Pastos Grandes

Continúa avanzando en un plan de desarrollo integrado que tiene como objetivo una capacidad de 150.000 tpa de LCE en tres fases, aprovechando la infraestructura compartida y la base de recursos consolidada.

Ganfeng y Lithium Argentina continúan avanzando en opciones de financiación con posibles clientes y socios estratégicos para participaciones de adquisición y participación minoritaria.

(Minería y Desarrollo)