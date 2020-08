Ardua tarea del personal de transito de la Municipalidad San Pedro de Jujuy en los controles

No se puede entender que haya gente tan reacia a cumplir con las disposiciones y que hace caso omiso en todo este tiempo que dura la pandemia del Covid 19.

Este mal que azota a todo el mundo y en todos los países, donde cada uno como en el nuestro confeccionó su protocolo de la forma más conveniente para luchar contra este mal que está costando cientos de miles de vida en todo el planeta y donde nuestro país no es la excepción, como nuestra provincia y también en San Pedro de Jujuy, donde la curva que va en ascendencia no se puede aplanar por la falta de concientización, por la poca colaboración de algunas personas, que no entienden de la solidaridad que debe primar en toda comunidad organizada.

Es cierto que hay falencias en los que gobiernan, pero no indica que por ello se deba ignorar el verdadero peligro que significa no cumplir o acatar las disposiciones emanadas desde el Gobierno Nacional a través de un decreto y a las que adhirieron todas las provincias y dictaron asimismo su protocolo que se activó a partir del primer día que apareció este virus allá por el mes de marzo del corriente año.

La pandemia vino a cambiar todo un esquema de vida al que estábamos acostumbrados a vivir. A partir de allí cambiaron muchas cosas, al igual que los protocolos que fueron reglamentadas conforme pasaban los días. Principalmente dentro de todo esto estaba prohibido salir masivamente a la calle, se terminaron las clases presenciales, las actividades deportivas, culturales, sociales entre tantas horas como las juntadas grupales o familiares de festejos de toda índole.

A medida que empezaron a aparecer infectados que daban positivos al Covid19 – como se lo conoce- endurecieron las fases y cada vez se tornó, porque sigue aún más en ascendencia, se buscaron formas que la gente salga menos a la calle, se implementó el par e impar, permisos para su circulación, controles en los accesos para no permitir el ingreso de habitantes de otros lados y lugareño que regresaba tenía que cumplir una cuarentena de 14 o más días, según el estado de salud asintomático o no.

Cuando ya llevamos casi 6 meses de esto y ante el avance del virus, empezó a crecer los “positivos”, las decisiones tomados por los COE, dado que trabajadores de la salud (médicos, enfermeras y otros) por estar y están en la primera línea, empezaron a contagiarse, al igual que integrantes de las fuerzas de seguridad locales, provinciales y nacionales que tienen base en esta ciudad, por estar también en la primera línea fueron cayendo con la enfermedad y debiendo aislar y pasar la cuarentena respectiva.

Con el escaso personal y refuerzos llegados de otras dependencias continuaron con los controles de circulación, ingreso y egreso de personas de los barrios hacia el centro, además a esto se sumó comerciantes inescrupulosos que no respetan los horarios de atención y con el agregado de muchas otras personas, hasta familias enteras que no colaboran, realizan reuniones familiares o juntadas de amigos, no respetando en lo más mínimos sus propios vecinos que si cumplen con las normativas.

Y dentro de esa tesitura del que me importa, cuando a pasado tanto tiempo, donde por todos los medios se explica y da a conocer de las resoluciones de de no salir de casa, como el día domingo donde se determinó que nadie debe salir a no ser por una urgencia de un enfermo o comprar medicamentos, ya que los negocios no abren sus puertas, todos, hasta los negocios de barrio debían permanecer cerrado.

Pero para cierta gente, que no se puede creer que sean tan ignorantes o creer que todos somos “sonsos”, salen lo mismo sin importarles nada. Este domingo, como los otros domingos pasados y otras tantas noches desde que comenzaron los controles pude participar de casi todos y he visto, he sacado fotos en el lugar de como es el trabajo a destajo que llevan los efectivos de seguridad y del municipio Transito y Control de Protección Ciudadana. En Transito la mayoría cubierto por personal femenino. escuche, grabe, saque fotos de personas ignorantes, que en vez de reconocer la falta en que incurrieron, algunas de estas con improperios y bravuconadas quieren llevarse por delante a cualquiera, no contando con el permiso respectivo, sin barbijos, o documentación del vehículo en que se conducen y así un montón de faltas.

Por supuesto, se les labra el acta para que se presenten a responder en el Juzgado de Faltas, pero no todos son así, porque otras personas reconocen y allí también si justifican y es por una razón entendible, le dan la oportunidad de que vaya busque los mismos y una vez cumplido se les devuelven el rodado, pero labrando el acta respectiva por violar la disposición que rige para ese día.

Bien vale para graficar mejor un ejemplo: Paran un vehículo (camioneta) lleno de personas y hasta menores de edad, con toda la cortesía la inspectora, solicita el permiso de circulación, la documentación personal, la del rodado y motivo del desplazamiento, contestan “una mudanza de un familiar (anciana), cuando ven la caja del rodado, como muebles 6 sillas plásticas negras, una mesa plegable, una bolsa con gaseosas, carne verdura y carbón.

El jefe del operativo señala que se labre el acta y es cuando una de las ocupantes se baja y a los gritos trata de impedir, aparte de esto con el agravante que el vehículo no era de ninguno de los ocupantes, por lo que se tuvo que requerir la intervención de la Policía lográndose finalmente labrar dos actas, que ahora el propietario deberá hacer el descargo ante el Juzgado de Faltas.

Son por estas cosas que San Pedro de Jujuy, a pesar del esfuerzo de autoridades, de los equipos de salud, de las fuerzas de seguridad, le cuesta salir de la denominada zona roja lamentablemente.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ