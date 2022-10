APUAP hoy retomo medidas de fuerza

Esta mañana la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) de Jujuy, inició un paro por 24 horas con asistencia y retiro en la provincia de Jujuy durante todos los turnos.

El secretario adjunto de APUAP José Cosentini comentó, “se llevó a cabo una asamblea esta semana donde lo colegas profesionales decidieron retomar las medidas de fuerza con un paro con asistencia y retiro para el día de la fecha, conferencia de prensa, paro de 48 horas para el jueves y viernes de la semana que viene a raíz del incumplimiento sostenido del gobierno provincial”.

Además recordó, “nosotros tenemos cerca del 52% de nuestros salarios en blanco nada más y el resto está en negro e impacta negativamente en los valores jubilatorios como en el aguinaldo y hace 7 años hemos conquistado los módulos por desempeño con el compromiso del gobierno provincial de blanquearlo a los 2 años cosa que no aconteció, ya llevamos más de 7 años haciendo este pedido y no hemos logrado con esta nueva imposición hecha por el gobierno en poder tratar este tema”.

También conto, “sabrán ha habido una circular esta semana en la que se decidió una nueva disposición salarial donde no se tomó en cuenta ninguna de las contraofertas que hicimos los gremios estatales, pero particularmente tampoco se avanzó en estos procesos de blanqueos, procesos que ha encarado el gobierno con otros sectores como judiciales o docentes quienes en buena hora lograron avanzar en sus procesos de blanqueo pero nosotros seguimos postergados desde hace 7 años en este sentido”.

Luego dijo el dirigente, “nosotros entendemos que hay una falta de decisión política hemos escuchado las excusas más absurdas de parte del gobierno diciendo que no hay plata cuando sabemos que hay o por lo menos el gobernador se pasea por los medios nacionales diciendo que hay equilibrio fiscal y que plata tiene, tenemos los números en blanco y negro que el gobierno ha recibido fondos por la coparticipación acorde a los procesos inflacionarios, es decir que no ha recibido menos en estos años sino que es todo lo contrario ha recibido una buena suma por la coparticipación, entonces no entendemos las razones del gobierno de no avanzar con nosotros y no sabemos si es por una decisión política”.

En otra tamo de la nota señalo, “nosotros como APUAP, como comisión directiva no tenemos una afiliación partidaria y así como están compuesto nuestras bases en el sindicato, tenemos una amplia diversidad de idea políticas y hemos marchado cuando ha sido necesario contra el gobierno nacional, como cuando fue la aprobación del acuerdo del Fondo Monetario y las marchas que hacemos contra el gobierno provincial obedecen porque es nuestra patronal o nuestros empleadores digamos, aparte tenemos 7 años sostenidos de imposición salarial e incumplimiento en todos los sentidos, nosotros hemos pasado la pandemia con compañeros y colegas que han perdido la vida por las condiciones de trabajo en las cuales nos han sometido y no sé qué esperaba el gobierno provincial, obviamente hemos tenido grandes diferencias con este gobierno pero obedecen a la decisión política de precarizar a los trabajadores profesionales y no darnos salarios dignos, son sostenidos los incumplimientos del gobierno, entonces seguirá siendo sostenida nuestra protesta contra este gobierno”.

Con respecto al Bono Covid comento, “el gobierno dejó de abonarlo cuando terminó la pandemia y nosotros habíamos pedido que se incorpore definitivamente a los salarios, pero obviamente la crisis de los recursos humanos que hay en el sector profesional se da en todos los ámbitos pero particularmente en el sector salud que es mucho más grave y el gobierno pretendió instalar ese plan estratégico, que lo único que ha hecho fue atentar contra el sistema público de salud y apuntar contra el recurso humano precarizando y ha sacado los concursos cuando asumió Bouhid en su momento precarizando y poniendo en negro los conceptos como el Bono Covid, que se pagó en negro, el adicional por recurso humano critico es en negro, los módulos por desempeño son en negro, es decir una conducta sostenida del gobierno precisamente para precarizar más especialmente a los trabajadores de la salud”.

Sobre las reuniones mantenidas con el gobierno expreso, “acudimos a la invitación del gobierno a la supuesta paritaria donde nosotros en general hemos planteado al Ministro Sadir el rechazo a la propuesta salarial que entendemos fue insuficiente porque no contempla una posibilidad de reunirnos nuevamente en diciembre y ajustar los montos a lo que puede llegar a ser la inflación y no tomaron ningunas de esas ofertas, en ese momento también le planteamos lo que hace años venimos solicitando que es el blanqueo de nuestros haberes, sobre todo en quienes están por jubilarse porque sabemos que ANSES toma los últimos 10 años para generar el haber jubilatorio y nosotros tenemos el 52%, es decir que el ANSES va a tomar la jubilación sobre ese 52% de los haberes que son remunerativos el cual es una miseria y desde esa reunión hasta la fecha no hemos tenido respuesta así que la asamblea decidió retomar democráticamente las medidas de fuerza”.

Otro de los temas abordado con el dirigente fue el bono de fin de año y respondió, “nosotros le dijimos al gobierno, que es claramente insuficiente porque primero que nada es un bono que solo Dios sabe cuánto será porque no nos han dado ningún monto y creo que es muy difícil darlo porque no sabemos cómo será el proceso inflacionario, pero ya tenemos la tradición de los últimos años con un bono que es una miseria, una imposición donde el gobierno ha pretendido siempre darnos un bono a fin de año para estirar como chicle hasta marzo cuando se reabren las paritarias, pero sabemos que los meses de diciembre, enero y febrero son los meses con mayor índice inflacionario influenciados por la fiesta de fin de año, las vacaciones y por la vuelta de los chicos a las escuelas, así que nosotros hemos planteado como contraofertas pero no nos han tomado evidentemente, que no sea un bono sino que sea un porcentual de ajuste acorde a los salarios y al proceso inflacionario de diciembre, creemos que sería lo más lógico, recordemos que el bono del año pasado fue de 15.000 pesos y en 3 cuotas de 5.000 pesos y recordemos que nosotros en los últimos años con las imposiciones salariales hemos tenido una pérdida del 103% de los haberes, es decir que desde que asumió este gobierno hemos perdido la mitad de nuestro salario, pero sumado a los conceptos en negro agregados fue lo que nos llevó a sostener el reclamo”.