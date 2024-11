Aprobaron Resolución solicitando a legisladores nacionales jujeños pidan la restitución del Fondo de Compensación al Transporte Público

En la sesión de hoy fue aprobada la Resolución N° 29 que solicita a los diputados y senadores nacionales por Jujuy que ejecuten las medidas necesarias para la restitución del Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros.

En este sentido la diputada provincial Claudia Sánchez, hizo conocer el malestar de gran parte de las distintas provincias por lo que esta ocurriendo con el transporte público, señalando que en el AMBA el transporte público es subsidiado por el Gobierno de la nación. Denunció discriminación del Gobierno nacional hacia las provincias

Pero por otra parte señaló la legisladora que muchas provincias como en la de Jujuy, parece que no forma parte del país. Recordó que el proyecto fue presentado en el mes de agosto y que en esta última sesión fue aprobada por la Legislatura.

La diputada provincial Claudia Sánchez comentó al respecto, “en el día de hoy entre el orden del día tubo despacho favorable un proyecto mío, un proyecto de resolución con el cual solicitamos a nuestros representantes nacionales, tanto senadores como diputados gestionen la devolución del Fondo de Compensador al transporte urbano y suburbano de Jujuy, esto es debido obviamente al gran impacto que esto tiene dentro de nuestra sociedad, tanto en el usuario como el empresario porque sabemos que los pasajes están subiendo enormemente y no pueden ser costeados, mucho menos en una provincia como la nuestra que está tan golpeada económicamente debido a la falta de trabajo y los salarios, bajos así que lo que estamos pidiendo es recordándoles cuál es su obligación como representantes nacionales”.

A su vez mencionó, “el Fondo de Compensación del transporte es un fondo que viene desde hace muchísimo, fue creado por ley a los fines de equilibrar el desequilibrio que existía al momento de repartir desde Nación todos lo que eran los beneficios fiscales, entonces se crea este fondo y este fondo al quitárselo a las provincias crea un gran problema debido a que las empresas no pueden hacer frente a todos los costos que significa tener unidades nuevas, todos los insumos que necesitan. También los jóvenes necesitan salir a trabajar o ir a estudiar y esto impacta directamente en la empresa al no poder hacer frente a todos los gastos que implican las unidades, directamente suben la tarifa y la tarifa impide que muchos obreros, muchos trabajadores de nuestra provincia no pueden hacer uso de este transporte que pasó a ser un lujo y que no era hace mucho tiempo un lujo, es una necesidad para llegar a los lugares de trabajo sobre todo”.

Por otra parte, Sánchez remarcó, “tuvimos reuniones con la Cámara de Transporte de la provincia donde nos ponen en conocimiento lo difícil que es para ellos mantener el servicio hoy en día sin subir los costos. Nosotros como representantes de los ciudadanos también les pedimos que no sigan subiendo los costos debido a que hay una situación económica muy difícil en nuestra provincia, que no están pudiendo hacer frente nuestro ciudadano a tantas obligaciones económicas por decirlo de alguna forma y principalmente hay falta de trabajo, hay tarifas altas, tienen que llegar a trabajar, es todo un círculo vicioso que lo único que hace es repercutir en los bolsillos de los más débiles”.

Luego continuó, “muchos de los de los docentes de la provincia se manejan a través del transporte público que, si bien el BEGU por ejemplo es para los estudiantes sigue funcionando y está siendo subsidiado por el Estado provincial, no pasa lo mismo con los subsidios a los a los docentes, lo está manteniendo en cierta forma el Estado provincial pero hay una tirantes porque con mucho derecho los empresarios dicen que a ellos no les conviene y ahora me parece importante también recalcar que desde nuestro bloque también se planteó un proyecto del boleto obrero que implica que estos subsidios que se destinan desde nación a las provincias y si podemos recuperarlo se destine a los usuarios a quienes utilizan el servicio y ellos puedan ver el beneficio directamente en una baja dentro de lo que son las tarifas o dentro de lo que son los pasajes, ante el reclamo muchas veces de los usuarios que las empresas también reciben el subsidio y muchas veces esto no se traducía en beneficio para los usuarios, entonces planteamos que sea más equitativo esto va a surgir por supuesto primero de reuniones entre usuarios y empresarios, pero sobre todo de que el Gobierno nacional tenga en cuenta de que no podemos seguir apretando y no podemos seguir presionando a las provincias, quitándole subsidios a provincias pobres, porque las provincias del norte son provincias que tienen muchas dificultades económicas para obtener digamos sus antojadizos votos, así que necesitamos pedir nosotros a nuestros legisladores, senadores y diputados nacionales, que ejercen ese rol para el cual fueron elegidos, que es pelear por los derechos y por los fondos que corresponde a la provincia de Jujuy”.

Para finalizar expresó, “este proyecto sale hoy, o sea ya pasó por las comisiones tiene despacho de comisión y el día de hoy se aprueba si Dios quiere y si me acompaña el resto de la Cámara”.