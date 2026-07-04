Aprender 2025: Los aprendizajes de 6° grado de primaria suben 10,5 puntos en Lengua y 3,5 en Matemática

Los resultados muestran mejoras en casi todo el país: 23 provincias avanzaron en Lengua y 22 en Matemática. Sin embargo, persisten fuertes brechas según el nivel socioeconómico: entre los estudiantes de nivel socioeconómico alto, el 89% alcanza desempeños al menos satisfactorios en Lengua y el 73% en Matemática, mientras que en los niveles bajos esas cifras descienden al 67% en Lengua y al 43% en Matemática.

Los resultados de la prueba Aprender 2025 permiten una nueva mirada sobre los niveles de desempeño de los estudiantes de primaria. En comparación con los datos previos, de 2023, los puntajes promedio y el porcentaje de estudiantes con resultados satisfactorios y avanzados aumentaron tanto en Lengua como en Matemática.

Un informe realizado por Argentinos por la Educación llamado “Aprender 2025: resultados de 6° grado para la primaria argentina” con autoría de Eugenia Orlicki, Martín Nistal y Lucía Vallejo, analiza los resultados del operativo Aprender 2025 difundidos recientemente por la Secretaría de Educación de la Nación. El dispositivo evaluó, de manera censal, a los estudiantes de 6° grado de primaria en Lengua y Matemática: participaron 752.936 alumnos de 20.298 escuelas. La tasa total de respondientes fue de 84% (en 2023 había sido de 82,2%; en 2021, de 82,3%; en 2018, de 78,7%; y en 2016, del 70,8%). Por su parte, Neuquén no presentó los niveles mínimos de participación para su inclusión.

A nivel nacional, entre 2023 y 2025 el porcentaje de estudiantes de primaria con buenos resultados -satisfactorio y avanzado- en Lengua aumentó 10,5 puntos porcentuales, pasando de 66,4% a 76,9%. En tanto, en Matemática se registró un aumento de 3,5 puntos porcentuales, en un ascenso de 51,5% a 55,0%.

“La mejora en Lengua que muestra Aprender 2025 respecto de la medición de 2023 es la primera evidencia concreta del Compromiso por la Alfabetización, que impulsamos junto a más de 200 organizaciones en 2023. Un compromiso que firmaron el entonces candidato a presidente Javier Milei y los gobernadores, y que hoy empieza a traducirse en mejores niveles de aprendizaje. Gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación de la Nación, los gobiernos provinciales, los docentes, los estudiantes, las familias, la sociedad civil y la cooperación internacional, estos resultados son una muy buena noticia”, considera Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

Los alumnos de nivel socioeconómico (NSE) bajo continúan teniendo niveles de aprendizaje considerablemente menores. Los resultados nacionales muestran que, entre los alumnos de nivel socioeconómico alto, el 89% logra un buen desempeño en Lengua y el 73% en Matemática. Mientras que en los niveles bajos, esas cifras descienden al 67% en Lengua y 43% en Matemática. Si bien los tres grupos mejoraron respecto a 2023, la brecha entre el NSE alto y el NSE bajo en Lengua continúa siendo muy pronunciada, con 22 puntos porcentuales que separan a los estudiantes más pobres de los más ricos.

Al mismo tiempo, los datos de 2025 vuelven a evidenciar una brecha entre el rendimiento de alumnos de escuelas estatales y privadas: en las escuelas estatales, el 72% de los estudiantes logra un rendimiento al menos satisfactorio en Lengua y el 48,5% obtiene un desempeño al menos satisfactorio en Matemática.

En las escuelas privadas, en cambio, esos porcentajes ascienden al 90,2% en Lengua y al 72,7% en Matemática. En 2023, los desempeños al menos satisfactorios alcanzaban al 60,1% de los estudiantes de escuelas estatales en Lengua y al 44,9% en Matemática, mientras que en el sector privado las cifras eran del 84,2% y 69,5%, respectivamente.

Las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes con desempeño al menos satisfactorio en Lengua son Ciudad de Buenos Aires (88,1%), Córdoba (82,4%) y Chubut (81,9%). En el otro extremo, las provincias con menores niveles de desempeño son Chaco (63,9%), Santiago del Estero (66,9%) y Tucumán (68,9%). En Matemática, las jurisdicciones con mayor proporción de estudiantes con desempeño al menos satisfactorio son Ciudad de Buenos Aires (74,5%), Córdoba (64,3%) y La Pampa (57,5%), mientras que los valores más bajos se registran en Chaco (38,5%), Tucumán (44,7%) y Catamarca (45,8%).

En 23 de las 24 jurisdicciones se observan mejoras en Lengua, y en 22 jurisdicciones, en Matemática. En Lengua, los mayores avances se registraron en San Juan (14,0 puntos porcentuales), Catamarca (13,5 pp) y La Rioja (13,2 pp). En Matemática, las mejoras más importantes se dieron en La Rioja (6,3 pp), Catamarca (6,2 pp) y La Pampa (5,9 pp).

Cómo evolucionaron los aprendizajes en cada región

En la región Centro, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba son las jurisdicciones con los porcentajes más altos de estudiantes con los mejores niveles de desempeño en Lengua (88,1% y 82,4%, respectivamente) y en Matemática (74,5% y 64,3%, respectivamente). Santa Fe registra el valor más bajo de la región en Lengua (76,0%) y Entre Ríos en Matemática (53,5%). Entre 2023 y 2025, el mayor avance se dio en Entre Ríos, tanto en Lengua (+12,8 puntos porcentuales) como en Matemática (+5,5 puntos), mientras que Córdoba tuvo la menor mejora regional en Matemática (+1,4 puntos).

En Cuyo, San Luis (79,3%) y Mendoza (78,5%) lideran en Lengua, y Mendoza (55,1%) en Matemática. San Juan presenta los valores más bajos de la región en ambas áreas (73,6% en Lengua y 47,9% en Matemática). El mayor avance 2023-2025 fue el de San Juan en Lengua (+14,0 puntos porcentuales, el más alto del país); en Matemática, la mejora más importante de la región fue la de San Luis (+5,3 puntos).

En el Noroeste, Jujuy encabeza la región tanto en Lengua (78,2%) como en Matemática (54,5%). Santiago del Estero exhibe el porcentaje más bajo en Lengua (66,9%) y Tucumán el más bajo en Matemática (44,7%). Entre 2023 y 2025, Catamarca (+13,5 puntos porcentuales) y La Rioja (+13,2 puntos) tuvieron los mayores avances en Lengua, y La Rioja (+6,3 puntos) y Catamarca (+6,2 puntos) en Matemática. Por su parte, Santiago del Estero registró la menor variación en Matemática (+0,1 puntos).

En el Noreste, Formosa es la provincia con más alto porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en Lengua (77,0%) y en Matemática (57,3%). Chaco registra los desempeños más bajos a nivel nacional en Lengua (63,9%) y en Matemática (38,5%). Entre 2023 y 2025, Corrientes lideró la mejora regional en Lengua (+13,0 puntos porcentuales). Por último, en Matemática, Misiones fue la única jurisdicción del país que retrocedió (-0,4 puntos).

En la Patagonia, Chubut (81,9%) y Tierra del Fuego (81,1%) presentan los porcentajes más altos de estudiantes en los mejores niveles de desempeño en Lengua, y La Pampa (57,5%) y Tierra del Fuego (56,2%) en Matemática. Mientras tanto, Santa Cruz registra el valor más bajo de la región en Matemática (49,1%). Por su parte, La Pampa tuvo la mayor mejora regional en Matemática entre 2023 y 2025 (+5,9 puntos porcentuales). En el caso de Neuquén, la provincia no cuenta con resultados publicados por no alcanzar el umbral mínimo de participación.