Aprender 2025: Jujuy analiza los resultados y prepara nuevas estrategias educativas

Los resultados serán objeto de un análisis más profundo para definir nuevas estrategias pedagógicas que permitan fortalecer los aprendizajes y orientar las políticas educativas en la provincia de Jujuy.

La Secretaría de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Educación presentó este lunes los resultados del operativo Aprender Primaria 2025 a los supervisores del nivel.

Durante el encuentro se analizaron los principales indicadores obtenidos en la evaluación nacional y se trabajó de manera articulada con la Dirección de Educación Primaria y equipos supervisivos.

La jornada contó con la participación de la secretaria de Planeamiento Estratégico, Natalia Quiroga; la directora de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa, Daniela Galeán; la directora de Educación Primaria, Viviana Villegas y equipos técnicos.

Aprender 2025

Aprender es una evaluación de carácter nacional que releva información sobre el aprendizaje de los estudiantes en áreas prioritarias de la educación obligatoria. Permite determinar los niveles de desempeño de los estudiantes, así como también los factores condicionantes de los aprendizajes.

El noviembre del año 2025, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección de Evaluación e Información Educativa, aplicó la prueba nacional Aprender a los estudiantes de 6° grado de la educación primaria de todo el país.