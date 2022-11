Apoyo al uso medicinal del Cannabis

Cultivadores, consumidores y representantes de organizaciones sociales y políticas realizaron la 13° edición de la Marcha Nacional de la Marihuana, con una movilización en todas las plazas del país.

Ismael Mamani junto con otros padres formaron la CAMJ que es Cannabis Alternativo Medicinal de Jujuy y es uno de los impulsores en la provincia de la marcha mundial de la marihuana, además es el padre de Abigail quien es una de las tantas usuarias de Cannabis medicinal.

Mamani se refirió en particular a lo sucedido con su hija y comento su caso, “soy padre de Abigail quien es jujeña que, a un mes de vida le detectaron meningitis bacteriana, quedo en terapia intensiva y le costó mucho sacarla de ese cuadro, se complicó la parte del cerebro y desde ahí nuestra lucha porque quedó con epilepsia refractaria dado que no había manera de poder controlarla con los fármacos tradicionales las crisis de convulsión y hace 7 años Abigail fue una de las primeras en probar el aceite de cannabis donde años antes no existían”.

Luego continuó relatando, “había muchos prejuicios y nosotros como familia creíamos que estábamos drogando a nuestra hija y la verdad a nosotros como familia esto nos afectaba mucho, siempre buscamos la mejor calidad de vida para Abigail como familia y al tercer día de haber probado el aceite de cannabis, ella antes de usar el aceite tenía más de 300 convulsiones al día, los médicos en alguna oportunidad se acercaron y nos decían que esperáramos la muerte de Abigail y nosotros sufrimos muchos y con el aceite la verdad que volvió a la vida mi hija y le volvió la vida también a la familia. Hoy Abigail está en nuestra casa con su hermanito y puede disfrutar de su tablet, de la TV, obviamente quedo con secuelas y no puede caminar mucho, pero la alegría de ella de una mejor calidad de vida y que le dio está plantita de marihuana con el aceite de marihuana que nos ayudó mucho a ella y a la familia”.

Mencionó luego de los primeros resultados, “diferentes opiniones de médicos acá en Argentina reconocidos, también en La Plata vieron un 80% de mejoría de la vida de Abigail, nosotros como no agradecerle a la planta siempre, años tras años en las marchas donde nosotros contamos la historia de Abigail y contamos la historia de otros pacientes también con Parkinson, con HIV, con cáncer, que le ha ayudado el cannabis a mejorar su calidad de vida, porque acá hay que ayudar al que menos tiene, a esas personas porque el cannabis hace bien, los saca del cuadro grave y lo ayuda a que pueda llevar adelante una vida”.

También recordó cómo llegaron al uso de esta planta, “un día de semana, un miércoles, la mamá de Abigail ve en un reportaje televisivo de un canal de Buenos Aires un testimonio sobre el aceite de cannabis y a partir de ahí buscamos información y decidimos probar con el aceite, pero nosotros pensamos dónde lo conseguimos y empecé a averiguar y había un médico neurólogo que transcribía el aceite y hacía el pedido que debía ser autorizado en el ANMAT y una vez que tenía autorización uno debía comprarla a Estados Unidos porque este que toma Abigail es de Estados Unidos, entonces cuando busque al médico y fui me dijeron que había fallecido ayer, pero no era el primer médico que buscaba, sino que busque varios y ninguno me quería transcribir él era el único y me desmaye en aquel momento porque era la única esperanza que yo tenía en ese momento, pero en ese momento se me acerca un chico lo vi como tal porque era joven y me toca la cabeza y me pregunta que me pasa que es lo que necesitaba y le explico mi historia, que quería probar con el aceite, él me dice vos sos el padre de Abigail yo conozco el caso de tu hija tengo el expediente y también soy neurólogo, a partir de ahí me transcribió y comenzamos con el aceite que, al ver los resultados, estuvimos contentos, él estuvo pendiente siempre de Abigail fue una historia muy delicada y complicada porque no encontraba un médico que me transcriba”.

“Después de que comenzamos con el aceite hace 7 años y al tercer día de haberle dado las crisis bajaron de 300 a 10 lo que fue un gran cambio y ahora actualmente es 1 por semana o hay alguna semana que no hay ninguna, hay días cuando se acerca su periodo de menstruación que desmejora un poco con 4 crisis, pero más de eso no y a comparación de antes que vivíamos internados, usando fármacos tras fármaco”, expresó el papá de Abigail.

Expresando a continuación “yo tengo obra social y el Instituto de Seguros de Jujuy reconoce a los pacientes que necesitan el tratamiento con el aceite y a mi hija gracias a Dios lo reconoce y está todo justificado por distintos hospitales públicos, también sé que el gobierno está dando el aceite de cannava y cambiando a pacientes que usan el Charlotte, así que por ese lado sé que están entregando aceite gratis porque existe la ley de discapacidad que implica que tienen que tener medicamento gratuito, pero también está a la venta, se puede hacer un pedido y comprar, pero lamentablemente hay personas que no tienen dinero y con esta situación difícil que atraviesa la Argentina y más aún Jujuy y no hay dinero que alcance”.

Referido a la legalización de la marihuana detalló, “a las personas que me dicen cannabis si, marihuana no, yo les comento que es lo mismo solamente cambia el nombre y lo que sucede acá es que mientras que una persona no le pasa es difícil que comprenda la situación y cuando ven el cambio de un familiar o de un paciente cercano que este con un cuadro grabe y que hallan probado todos los fármacos y recién conocen. Como saben somos hijos del rigor y la gente tiene que abrirse y apoyar esta movida y en ese sentido digo que tienen que abrirse y tomen conciencia sobre las historias de vida porque hay enfermedades como el cáncer, párkinson, epilepsia, autismo y cada aceite no es el mismo, hay más de 100 variedades pero uno le funcionara al paciente que lo requiera como por ejemplo a las personas con cáncer el aceite tiene que ser un 90% de THC y el resto los demás componentes como el CBD, CBN, Terpeno y todo esos componentes se obtienen de la misma planta la Cannabis indica que tiene bastante CBD a diferencia de la sativa que está cargada en THC”.