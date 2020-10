Apoyo al médico de San Pedro suspendido por 15 días sin goces de haberes

Se trata del doctor Carlos Gaspar, quien recibió una notificación de suspensión en el Hospital Paterson, donde se desempeña como único médico ecografista y de patología cervical del nosocomio.

Consideró que la medida fue una represalia del gobierno por cuestionar al responsable del COE local y por exponer las necesidades que tenía el hospital local durante los momentos más difíciles de la pandemia. Mientras que en el acceso del nosocomio recibió el apoyo de muchos vecinos, colegas, enfermeros y pacientes.

En diálogo con la prensa esta mañana Gaspar denunció, “yo le quiero avisar a toda la población, a la gente de acá, lo que está pasando en el hospital Paterson, esta es una clara persecución avalado por el ministro de Salud y por el contador Morales. Esta provincia en paz no está dadas la persecución que estor recibiendo, es una persecución hacia mi persona sin tener en cuenta que soy el único médico que hace patología cervical y ecográfica, entonces es importante que sepa la comunidad, está situación es desagradable yo no escapo a la responsabilidad que ellos dicen tener, lo que estoy diciendo es que los pasos formales como se han manejado ellos, el máximo castigo es un mensaje mafioso de disciplinamiento hacia mi persona, eso es lo que le vengo a decir acá a la doctora Bechetti que entrego al personal de la salud al peor estilo de la dictadura”.

Al recordarle que esta suspensión se da justo en una semana importante de lucha contra el cáncer de mama, respondió, “yo estaba organizando el tema del cáncer de mamas, formaba parte con la autorización de la doctora Bechetti y había pedido autorización con el jefe de servicio, el doctor Ibarra. Hoy en día desgraciadamente tengo que estar hablando de esto, de temas personales, es un día importantísimo. Venia diciendo en todos los medios que nosotros no tenemos mamógrafo en el hospital Paterson y el cáncer de mamas es el cáncer más frecuente en la ciudad de San Pedro de Jujuy, como el del cáncer de cuello uterino”.

Agregando seguidamente, “entonces es falta de política de salud, falta de política de gestión y el disciplinamiento que me están haciendo esta gente es absoluto de un estado represivo, o para cualquiera, para que no puedan decir la verdad, vengan y me que digan las cosas de frente si lo que he dicho no es verdad, se ha muerto un compañero nuestro, el señor Torres jefe de mantenimiento, como la compañera Irene Alancay, eso no es prueba de lo que estoy diciendo, de la falta de elementos para el personal, porque me tienen que atacar, porque me tienen que quitar 15 días de inactividad profesional en el hospital, que actitud miserable del señor gobernador y ministro de salud hacia mi persona”.

Manifestando demás, “simplemente esto es una respuesta política, pero dentro del punto de vista técnico mis abogados de Jujuy están llegando ahora para presentar un recurso de constitucionalidad, usted puede ver que está lleno de policías yo no puedo acercarme, realmente es una situación lamentable, 30 años de servicio a este hospital y hoy me siento realmente muy atacado por está directora que ha entregado a un personal de la salud”.

La otra campana

Sobre esta situación también se refirieron la directora del Paterson, doctora Evangelina Bechetti y el doctor Ricardo Ruiz.

El doctor Ricardo Ruiz es director provincial, encargado de infraestructura y recursos físicos.

Comentó la directora del nosocomio, “el doctor vino hoy a observar unas obras que tenemos que hacer en terapia intensiva y otras modificaciones que veníamos anunciando que se iban a hacer para mejorar la calidad de atención para los quirófanos, como el doctor anteriormente era director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, tomo parte de una situación que se vivía en la puerta de la entrada del hospital, en donde estaban haciendo una serie de manifestación o reclamos por la sanción que se le dio al doctor Gaspar.

En este sentido se refirió el doctor Ricardo Ruiz, “efectivamente mi visita es absolutamente ocasional, está en el marco de mejoras edilicias en todos los hospitales de la provincia de Jujuy, ese es el marco de nuestra visita de hecho estoy acompañado por un equipo de arquitectos que están haciendo los relevamientos pertinentes para las obras que se tienen en mira mejorar”.

Agregó luego, “en este contexto me doy con una manifestación en la puerta de entrada. Voy a hacer una pequeña corrección, yo no he sido director de Asuntos Jurídicos, si he sido director de la Dirección General de Auditorías y Control de Gestión hasta hace unos meses, en ese marco y luego de las consultas pertinentes que se hizo a la Secretaría de Coordinación, me pidieron que me aboque al expediente, en ese sentido lo estuve estudiando hasta recién y efectivamente se verifica una sanción al doctor Gaspar”.

Continuando señaló, “tengo una programación semanal para distintos hospitales, la Dirección Provincial de Recursos Físicos e Infraestructura es una dirección que tiene programado todas las semanas salidas al interior de la provincia, de hecho, esta semana se estaría viajando, estamos esperando una confirmación de los comuneros de Paso de Jama y de Huancar distante a 40 kilómetros de Súsques por cuestiones de reformas edilicias”.

Al consultarle sobre la sanción que ha recibido Gaspar., respondió, “se han verificados algunos hechos irregulares que están comprobados en el expediente en el sentido de que el doctor Gaspar estaba con licencia especial por el marco Covid por ser una persona de riesgo y en la actividad privada quedo verificado que estuvo prestando servicio con total normalidad, es decir se verifico que de alguna manera presentaba un riesgo para la salud pública y no así para la salud privada donde el presta una facturación conforme a su actividad profesional”.

Sobre la existencia de otras sanciones dijo Ruiz, “no puedo decirles eso porque no tengo visto en el expediente, no surge otras causas más allá de la que les estoy nombrando”.

En cuanto a la sanción aplicada señaló, “si mal no recuerdo es una suspensión de 15 días sin goce de adveres que está dentro del marco que establece el Estatuto del Empleado Público, no he visto otra causa que está acreditada en el expediente”.