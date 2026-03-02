Apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso: “Un discurso que choca con la realidad, provocador y agraviante”

En el marco de la Apertura del Período Legislativo N° 144 del Congreso de la Nación, la diputada nacional María Inés Zigarán (Provincias Unidas), lamentó “los calificativos ofensivos hacia miembros de la Cámara de Diputados”. A la vez cuestionó con firmeza el contenido y el tono del mensaje presidencial, así como la falta de templanza y las respuestas provocativas y agraviantes del Jefe de Estado.

Zigarán calificó la intervención del mandatario como “inconsistente con la realidad, además de provocadora, agraviante y agresiva”. En ese sentido, sostuvo que lo ocurrido en el recinto fue “un espectáculo que no contribuye al fortalecimiento institucional”, ya que “se vio al presidente absolutamente desencajado, a los gritos, atacando desde el primer momento a los diputados y diputadas que son representantes del pueblo argentino”.

La legisladora jujeña señaló que “el presidente Milei leyó una serie de datos que no se corresponden con la realidad de crisis económica y social que atraviesa el país”, y advirtió que “el relato de orden fiscal y equilibrio macroeconómico no puede construirse sobre el sufrimiento de millones de argentinos”.

En este sentido, remarcó que detrás de los números exhibidos por el Ejecutivo “hay jubilados que no llegan a fin de mes, trabajadores que han perdido poder adquisitivo, pequeñas y medianas empresas asfixiadas, industrias en recesión y provincias que enfrentan una fuerte caída de recursos”.

Asimismo, consideró que el mandatario presentó como épica una política de ajuste que, en los hechos, “ha significado un retiro del Estado en áreas sensibles como la obra pública, la educación, la ciencia y la asistencia social”. Y agregó: “No se puede hablar de libertad mientras se desprotege a los más vulnerables y se debilita el entramado productivo nacional”.

Zigarán también cuestionó el tono confrontativo del discurso presidencial. “La descalificación permanente, el señalamiento a la oposición y el intento de dividir a la sociedad entre ‘buenos y malos’ no contribuyen a fortalecer la democracia. El presidente debe comprender que gobierna para todos los argentinos y argentinas, no sólo para quienes lo votaron”, expresó.

“Una vez más el presidente nos muestra su costado más autoritario, de desprecio hacia el Congreso”, añadió.

Si bien sostuvo que el Congreso está dispuesto a debatir y mejorar las reformas necesarias para el desarrollo del país, algunas enunciadas por el presidente, como la reforma del Código Penal, del Código Civil y Comercial, la reforma impositiva, la del Código Aduanero, entre otras, subrayó que “no vamos a convalidar que se pretenda que esas reformas estructurales se hagan sin un análisis profundo en las comisiones” y objetó la extorsión que realiza el presidente a las provincias. “Tampoco vamos a aceptar que en esas reformas se afecten intereses federales y menos aún que se vulneren derechos o que debiliten los mecanismos de control republicano”.

Finalmente, la legisladora jujeña lamentó que el presiente contribuya a convertir a la asamblea legislativa en una batalla campal”.

“Respetamos la investidura presidencial y la voluntad popular, pero ese respeto debe ser recíproco. La Argentina necesita consensos básicos, previsibilidad y políticas que atiendan la emergencia social. Gobernar no es confrontar permanentemente, es construir soluciones concretas para una sociedad que está atravesando un momento extremadamente difícil, en particular las clases medias, las pymes, la industria, entre otros sectores afectados por las medidas macroeconómicas”.

“Milei describe un país que no vemos, y pretende darnos a los legisladores clase de moral,” cuestionó la diputada y señaló que “eso no se condice con la participación de miembros del Gobierno nacional en hechos que se investigan por corrupción, como el caso fentanilo, Libra, ANDIS, entre otros”.

Finalmente, lamentó el destrato a la prensa que sigue evidenciándose, limitando su acceso a un espacio reducido sin las condiciones para que los periodistas puedan hacer un trabajo que es relevante para la sociedad”.