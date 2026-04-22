Aparecieron dos carteles de amenaza en la Escuela Primaria “Teófilo Pérez” de San Pedro de Jujuy

Luego que aparecieran dos carteles de amenaza en la Escuela Primaria “Teófilo Pérez” de San Pedro de Jujuy, el equipo directivo dio a conocer el protocolo de ingreso al Establecimiento escolar.

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Teófilo Pérez activó medidas preventivas luego de que se detectaran dos mensajes de amenaza en el interior del establecimiento. Ante esta situación, el equipo directivo implementó el protocolo correspondiente con el objetivo de resguardar la seguridad de los estudiantes y del personal docente.

La directora de la Institución, Profesora Emilia Graño, explicó que el primer hecho se registró el lunes por la mañana, cuando se encontró un mensaje escrito en el baño de niñas de la planta alta. De manera inmediata se dio intervención a la Policía de la Provincia y se notificó a la Fiscalía, que dispuso las medidas a seguir en el marco de la investigación.

Entre las acciones implementadas, se procedió al control preventivo de mochilas y pertenencias de los estudiantes en ambos turnos, medida que fue previamente informada a los padres a través de los canales de comunicación institucionales. Según indicó la directora, estas disposiciones responden a directivas de la Fiscalía y tienen como finalidad garantizar la integridad de toda la comunidad educativa.

El martes se detectó un segundo mensaje en el baño de planta baja, un espacio que es utilizado no solo por el Nivel Primario, sino también por otras actividades que se desarrollan en el Establecimiento, incluyendo propuestas educativas para jóvenes y adultos. Esta situación amplía el alcance de la investigación, ya que no se descarta la participación de personas ajenas al Nivel Primario.

La profesora Emilia Graño llevó tranquilidad a las familias al señalar que, hasta el momento, no se registraron situaciones de riesgo concreto dentro de la institución. Asimismo, aseguró que las clases continúan desarrollándose con normalidad, mientras se mantienen recorridos permanentes por parte del personal y la presencia policial preventiva.

Por su parte, la vicedirectora, Profesora Daniela Herrera, remarcó la importancia de no difundir información no verificada, especialmente en redes sociales, y llamó a la comunidad a actuar con responsabilidad frente a este tipo de situaciones.

Además, hizo hincapié en el rol fundamental de las familias, destacando la necesidad de fortalecer el diálogo con los niños y adolescentes. Señaló que la comunicación en el hogar es clave para detectar posibles situaciones de conflicto o malestar, y contribuir a la prevención de hechos que puedan afectar la convivencia escolar.

Finalmente, desde la Institución reiteraron que las medidas adoptadas son de carácter preventivo y que se mantendrán hasta recibir nuevas indicaciones por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, se continúa trabajando de manera articulada con los organismos de seguridad para esclarecer lo ocurrido y garantizar un entorno seguro en la Escuela.