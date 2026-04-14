Anuncian un nuevo Punto Digital para Perico

Se inaugurará el próximo 02 de mayo y funcionará en las instalaciones de la Sociedad Sirio Libanesa.

La ciudad de Perico contará con un nuevo Punto Digital, un espacio gratuito de formación y conexión digital, que beneficiará a los vecinos de todos los sectores para acceder a las nuevas tecnologías y capacitaciones.

La gestión ante Nación fue realizada por la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Dra Isolda Calsina y la diputada provincial Alejandra Mollón.

“Estamos muy agradecidos con la ministra Calsina por su gestión y su apoyo permanente a nuestra comunidad. Sumar otro Punto Digital para nosotros es muy importante porque Perico es una ciudad que crece en lo productivo, comercial e Industrial y por lo tanto necesita fortalecer sus capacidades”, expresó con satisfacción el intendente Rolando Ficoseco.

Fue tras el anuncio realizado ayer en la comuna con la presencia de la ministra Isolda Calsina, la Diputada Alejandra Mollón, funcionarios de su gabinete y autoridades de la Sociedad Sirio Libanesa.

Adelanto que el nuevo espacio de formación digital funcionará en las instalaciones de la Sociedad Sirio Libanesa por ser un lugar céntrico de fácil acceso para todos los vecinos. En este sentido también agradeció a las autoridades de la Institución por su predisposición y compromiso con el desarrollo de la comunidad.

Por su parte la ministra Calsina destacó el crecimiento que denota Perico de la mano de su intendente Ficoseco a quien calificó como un gestor activo de su comunidad. Y en este sentido señaló que el nuevo Punto Digital viene a potenciar el desarrollo tecnológico que necesita está comunidad para que Perico siga creciendo como una ciudad moderna, inclusiva y preparada para los desafíos que vienen.

“La suma de esfuerzos entre el municipio, el Ministerio de Modernización y la sociedad civil demuestra que, cuando el objetivo es el bienestar de la comunidad, las soluciones llegan más rápido”, subrayó.