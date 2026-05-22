Ante la alta demanda por la Fiesta del Poncho Catamarca avanza en la regulación de alquileres temporarios

La Capital catamarqueña ya detectó más de 160 alojamientos informales publicados en plataformas digitales y, por otro lado, busca ampliar la oferta turística para las vacaciones de invierno.

A pocas semanas de una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca intensificó el proceso de regularización de alquileres temporarios con el objetivo de ampliar la capacidad de hospedaje y ordenar la actividad turística durante las vacaciones de invierno.

La medida apunta a responder a la creciente demanda de visitantes que cada año genera el principal evento cultural y turístico de la provincia, en un contexto donde la disponibilidad hotelera suele alcanzar niveles máximos de ocupación.

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, Inés Galíndez, confirmó que el municipio ya identificó más de 160 alojamientos informales publicados en plataformas digitales y que avanzará con controles para incorporarlos a un padrón oficial.

“Termina esta actividad y ya nos ponemos a trabajar fuertemente en todo lo que pasará dentro y fuera del Predio Ferial”, expresó la funcionaria durante una conferencia realizada en el edificio comunal.

Según explicó, el municipio viene desarrollando distintas etapas de trabajo junto a concejales, representantes del sector hotelero y el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte provincial para unificar criterios y avanzar en la regulación del mercado de alquileres temporarios.

“A través de un primer mapeo realizado en internet ya tenemos identificados entre 162 y 163 alquileres temporarios”, señaló Galíndez. No obstante, aclaró que todavía resta relevar viviendas particulares que suelen ofrecerse únicamente durante fechas especiales como la Fiesta del Poncho o las celebraciones de la Virgen del Valle.

Desde la comuna convocaron a propietarios de departamentos, casas y alojamientos transitorios a registrarse en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico para formalizar la actividad y cumplir con las condiciones de seguridad requeridas.

El proceso contempla la elaboración de un padrón oficial y posteriores inspecciones para verificar las condiciones edilicias y operativas de cada inmueble destinado al alojamiento turístico.

Además, el municipio busca coordinar acciones con localidades del Valle Central para ampliar la capacidad de recepción de visitantes y distribuir la demanda turística en toda el área metropolitana.

“A pesar de que a veces estamos desbordados, la crisis del crecimiento es maravillosa. Significa que Catamarca avanza firmemente y deja de ser un destino emergente para consolidarse a nivel nacional”, concluyó Galíndez.

(InfoNegocios)