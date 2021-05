Ante el descenso de casos, el asesor de Alberto F. aseguró: “Estamos por superar la 2da ola”

El médico Luis Cámera habló con el periodista Ignacio “Nacho” Otero en TN y se mostró optimista con respecto a la situación epidemiológica del país: “Hemos bajado casi un 20% los casos con respecto a la semana pasada”, sostuvo.

En un nuevo informe que publicó este domingo (02/05) el Ministerio de Salud de la Nación, se conocieron 11.394 nuevos casos de coronavirus alcanzando los 3 millones de contagios en el país desde que inició la pandemia. Si bien, el total de infectados significa una gran preocupación, desde el gobierno festejan este (¿temporal?) descenso de casos. Así lo hizo saber el médico y asesor presidencial Luis Cámera en diálogo con TN:

“En lo personal, después de estar un mes muy angustiado y con la soga al cuello, es un número que me tiene contento porque hemos bajado casi un 20% los casos con respecto a la semana pasada.”Me parece que estamos pasando la segunda ola.Las medidas están funcionando y creo que la gente se está dando cuenta de la gravedad de la situación y se cuida mucho más”, declaró.

El integrante del Comité de Expertos que se reúne semana tras semana con funcionarios del gobierno, detalló que en los últimos 3 días no se registró un aumento en la ocupación de las camas de terapia intensiva. “Este registro me da la posibilidad de pensar que estamos en el techo del nivel de ocupación. Ojalá que esto siga así por 2 o 3 días más ya que nos va a marcar una estabilización de la situación. Nuestro mayor miedo es tener que llegar a elegir entre pacientes; a quien atender y a quien no. Da la sensación que con estos números se puede resistir y no llegar a ese caso”, opinó.

Y agregó: “Lo que más feliz me tiene, dentro de un contexto horrible, es que hace 3 días que no se incrementa el nivel de ocupación de las camas UTI. Si bien seguimos con el agua hasta el cuello y el sistema sanitario está estresado y tenso, podemos decir que no hemos caído en el colapso pero estamos en la orilla”, advirtió.

Recordemos que la semana pasada, el mismo había señalado enA24 que ya se está bajando el pico de contagios.

Sin embargo, a pesar de su optimismo, el especialista remarcó que “el mes de mayo, en cuanto a internaciones y mortalidad, va a seguir siendo un mes difícil”.

Por último, el médico decidió enviar un mensaje a la población: “Sigamos cuidándonos. No nos podemos relajar como nos pasó el año pasado. En diciembre, veníamos registrando un descenso importante de casos pero hubo una serie de manifestaciones sumado a la época de las fiestas que causaron un rebrote, que uno puede tomárselo como un tropezón, pero se llevó a 14 mil personas”, concluyó.

(TN)