ANSES San Pedro no entrega turnos hasta el mes de octubre para la atención presencial

La jefa del ANSES San Pedro explicó todas las dudas respecto a los planes sociales y turnos otorgados, dado que hubo muchos reclamos de beneficiarios que no están percibiendo los mismos.

En otros casos las consultas fueron porque vieron disminuido el monto de las sumas que percibían, como también beneficiarios pidieron aclaración por llamados que recibieron desde la provincia de Córdoba y principalmente para conocer cómo obtener los turnos.

Claudia Hinojosa aclaró sobre estos y otros temas de importancia, tanto para afiliados previsionales y beneficiarios de los distintos planes sociales.

Sobre el cobro con tarjeta alimentaria, explico que, “las razones por las que no estén recibiendo las tarjetas alimentarias o que no hayan recibido ese beneficio puede ser que al mes de octubre del año pasado 2019 no se hizo ninguna inscripción, no hay ninguna inscripción no hay inscripciones de la tarjeta, tampoco nosotros podemos inscribir ahora porque el mismo sistema los dio de alta a quienes estaban habilitados e inmediatamente pasaron a ser parte de este padrón”.

También otras de las consultas es a que se debe que en algunos casos se ha visto disminuido el monto de la tarjeta, “no nos olvidemos que cuando empiezan a pagar la tarjeta viene atrasada, entonces vienen varios meses juntos, ya se actualizo, la situación ya están al día entonces los montos que han cobrado al principio no van a ser los mismos que cobren ahora”.

En la última semana denunciaron que números telefónicos de la provincia de Córdoba realizaron llamadas de parte de ANSES, “hubo personas que vinieron para ver que pueden hacer, pueden hacer una denuncia con los números que están llamando, son engaños que se les hace a la gente, por eso nosotros siempre decimos que nosotros no llamamos por teléfono para darle el dato que tienen cierta cantidad de dinero depositado, ni que han recibido tanto dinero por tramites que están haciendo, ese mismo llamado incluso lo reciben gente que no es afiliado, no es jubilado, no tienen ningún trámite en ANSES, entonces la gente se da cuenta que es una estafa por qué no tiene ningún trámite. Ahora cual es el problema de la gente que si tiene algún trámite, que es jubilado o es pensionado que cobra alguna asignación, esa gente es el problema porque le dicen que tienen una actualización de sus haberes y después lo que le dicen es que tienen que ir al cajero, quiero aclarar que nosotros como ANSES no pedimos número de cuenta, no solicitamos tampoco que nos den ningún ticket de cajero, ningún trámite de ese tipo, yo les diría que cuando tengan una llamada de esta, inmediatamente cuelguen diciéndoles que se van a acercar a las oficinas de ANSES más cercana o que van a llamar al 103, ahí es donde se tienen que sacar las dudas, pueden llamar al 103, pueden entrar y hacer una consulta de de atención virtual o pueden llegarse hasta acá antes de seguir dando datos, siempre duden porque nosotros lo único que hacemos es contestar los teléfonos de las personas mediante un mensaje o a través de un correo si han efectuado un trámite, pero contestamos con respecto a su trámite, por ejemplo si fue habilitado para el cobro de jubilación y tiene que presentarse en el banco en tal fecha, esa es toda la información que pueden recibir, no se dicen cuánto van a cobrar ni si tienen número de cuenta”

Por otro lado hay mujeres que quieren inscribirse para la Asignación Universal por Hijos y la consulta es si lo pueden hacer en estos tiempos de pandemia, “si claro, lo pueden hacer, este es uno de los tramites que esta habilitados dentro de la atención virtual en principio al igual que la asignación por embarazo, pueden hacerlo no se dejen por que en el caso de embarazo sobre todo es un trámite que si no lo cobraron en el momento después ya no se puede hacer. Así que deben llenar los formularios, subir la documentación de los hijos que es importantísimo, tengo consultas de gente que viene que no pueden hacer firmar en las escuelas, pero insisto, este beneficio es con el compromiso de que los padres estén escolarizando a sus hijos manera regular y por otro lado deben demostrar el control de salud con las vacunas, las dos cosas tiene que verse reflejadas en el formulario que ellos presentan en ANSES, si falta algunos de los dos le van a rechazar el formulario por que tienen que comprometerse a hacer las dos cosas por eso es que se les paga”.

“Esto puede hacerse vía web, otras personas vienen a dejar su formulario aquí durante la mañana, igual se lo cargamos, los que tienen bebes recién nacidos no se olviden que es necesario de que registren la partida de nacimiento de su bebe para obtener su CUIL y para darle de alta también en el sistema”.

Finalmente Hinojosa se refirió a los turnos y si se están entregando, “los turnos no, por situación sanitaria que tenemos en Jujuy los primeros días de septiembre no hay mas ofrecimientos de turnos en toda la provincia, no solamente en esta sucursal. Pero ahora creemos que en el mes de octubre ya se van a habilitar nuevamente los turnos, ya nos mandaron las planillas para que veamos qué tipo de turnos y cuantos vamos habilitar, todavía no sabemos la fecha exacta pero calculo que ya dentro de dos semanas vamos a tener habilitado los turnos, de todas manera la atención nunca va a ser espontanea siempre la atención va a ser turnada, no podemos atender de manera espontanea porque primero, tenemos reducido el personal esa es una de las grandes razones y otra por que no es el momento que acá se amontone o se aglomere gente y no la podamos atender entonces, cuidamos al personal y cuidamos también la gente que asiste a las oficinas. Las personas que sacaron turno antes de entrar en zona roja se llega hasta las oficinas con el formulario de turno que ya posee y se lo re turnamos, en ese momento le acomodamos el espacio y lo atendemos así hicimos en agosto con los turnos de marzo y abril que debían ser presencial”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ