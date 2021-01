ANSES San Pedro continúa con la atención al público de forma habitual

ANSES San Pedro continúa atendiendo de manera normal los turnos virtuales y presenciales desde las 7 de las mañana hasta las 15 horas en horario corrido.

La representante de ANSES Claudia Hinojosa comentó, “queremos aclarar a la gente que nosotros aquí no inscribimos en los planes potenciar joven o trabajo estos planes se dan a través del Ministerio de Desarrollo de la Nación directamente al municipio y estos son los encargados de gestionarlos”.

Así también expresó, “a partir del 5 de enero está disponible los préstamos para las Asignación Universal por Hijo, el préstamo varia, ahora actualmente solo está disponible para los jubilados y pensionados, no todavía para la Asignación Universal los jubilados y pensionados de la CIPA tienen un monto disponible de hasta 200 mil, la pensión por vejes, la pensión por madre de 7 hijos tienen un monto hasta 70 mil pesos, estos no sirven para cancelar presamos anteriores, además el monto variara si la persona ya tiene otro prestamos adquirido, en cuanto a la edad es hasta los 90 años con préstamos cancelado y 70 años para las pensiones no contributivas, pensiones por invalides y madre de 7 hijos”.

Por otra parte agregó, “los tramites de las asignación universal comienzan con el embarazo, las madres embarazadas no nos olvidemos que son 6 meses ahora con el plan de los mil días, el plan se amplía a los 10 meses pero tiene que empezar la madre con la revisación y control en el hospital, es un formulario al que adjuntan al control del plan sumar, ese trámite no es necesario que saquen un turno lo hacen directamente de la página realizando la atención virtual y una vez llenado el formulario completo firmado con todos los datos directamente le damos de alta siempre cuando se presente los datos para la asignación universal, una partida de nacimiento del bebe que se acreditado, un formulario de embarazo, hay 6 días anteriores para empezar a cobrar ese beneficio al igual que el salario que no se cobra al día, sino a los 60 días de realizado el trámite”.

Finalizo diciendo, “actualmente los salarios se han atrasados y ahora lo están cobrando el día 12 o 13 así que no se pongan nerviosos ya que se ha sufrido un atraso de 2 o 3 días y los horarios de atención tenemos de 7 de la mañana los presenciales hasta las 15 horas de horario corrido, lo único que nos vimos afectados es en cuanto al personal, ya que tenemos el personal afectado y las licencias del personal, esto se normalizara el mes de marzo porque siempre el personal se toma la licencia en estos meses de enero y febrero, aun así no bajamos la cantidad de turnos, estamos atendiendo la misma cantidad de siempre, los turnos se solicitan de forma virtual y los personal son las pensiones, poderes, subsidios y embarazos, nuestros turnos no solo corresponden a la ciudad de San Pedro, sino alrededores como Palma Sola El Piquete Fraile y Ledesma”.