Anses: Extienden hasta el 24 de abril el plazo de adhesión a los retiros voluntarios

La prórroga de tres semanas se resolvió por «razones de índole operativa». Buscan reducir una dotación de más de 12.000 empleados del organismo para recortar gastos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) extendió por tres semanas el plazo de adhesión al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) para reducir una dotación de más de 12.000 empleados del organismo, en el marco de una necesidad de recorte de gastos por parte del Gobierno, ante la caída de la recaudación impositiva.

La prórroga se dispuso a través de la resolución 81/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, tras haber finalizado el plazo original fijado para el 5 de abril en la resolución 68 del 13 de marzo.

El plan reconoce un tope de «gratificación» (en lo formal no es una indemnización) equivalente a 24 haberes brutos y se pagará al contado siempre que no sea superior a los $80 millones, o en dos cuotas para montos mayores.

Sin hacer referencia al nivel de aceptación entre los agentes, la ANSeS atribuyó los motivos de la adopción de un nuevo plazo a «estrictas razones de índole operativa».

Reducir la estructura

El objetivo es achicar la estructura del organismo y optimizar recursos, en línea con la reorganización estatal promovida por distintas áreas del Ejecutivo.

La ANSeS contaba hasta febrero con 12.225 empleados (37 menos que en enero) y sólo es superada dentro del Estado por cantidad de personal por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp-PAMI) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), según el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Sobre una dotación del sector público nacional de 276.952 agentes, el organismo previsional representa el 4,4% del total.

Motosierra

Hasta febrero, la dotación total del personal del sector público (administración centralizada y descentralizada, personal militar y de seguridad y de empresas del Estado) tuvo una reducción de 65.562 agentes respecto de la recibida al asumir el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

En esa reducción se tienen en cuenta despidos, pases a disponibilidad por cierre del ente, no renovación de contratos de tiempo determinado, jubilaciones, etc.

De acuerdo con las evaluaciones que periódicamente da a conocer el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, esas desafectaciones implica un ahorro anual de más de USD 2.000 millones.

Pero la intensidad de la reducción de personal se fue atenuando en los últimos meses, al punto de pasar de uno cada 15 minutos en julio del año pasado a uno cada 17 en enero de 2026.

Gestión de Recursos Humanos

El plan fue presentado por la conducción de ANSeS como una forma de «fomentar una adecuada y racional gestión de los recursos humanos» destinado al personal de planta permanente.

Quedan excluidos los procesados por delitos contra la Administración Pública o que estén involucrados en procedimientos disciplinarios o administrativos que pudieran derivar en un despido.

Tampoco podrán acogerse los que hayan iniciado trámite jubilatorio, hubiesen presentado su renuncia o superado los 62 años de edad, así como los que no desistan voluntariamente de reclamos administrativos y/o judiciales de índole laboral o salarial.

Sin tutela sindical

Aquellos que adhieran al plan y estén con mandato sindical vigente, deberán presentar su renuncia al cargo en la entidad gremial y a la tutela respectiva.

El plazo de adhesión se extenderá hasta la medianoche del 24 de abril, con excepciones para el personal en uso de licencia anual ordinaria o por Maternidad, para quienes la firma del acuerdo podrá diferirse hasta la finalización de la respectiva licencia.

Para quienes estén en uso de licencias especiales (sin goce de haberes, por cargo mayor jerarquía, cargos electivos u otras), se tendrá en cuenta, a los fines del cálculo correspondiente, la última remuneración previa a la licencia en cuestión.

Cinco años sin volver al Estado

El personal que adhiera al plan no podrá ser reincorporado ni continuar prestando servicios, bajo ninguna modalidad de empleo o contratación de servicios u obra, en el Sector Público Nacional por el término de 5 años.

Por cada año de antigüedad efectiva en la ANSeS o fracción mayor a tres meses, el personal que se acoja al plan recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso del 90% sobre los conceptos brutos mensuales, normales, regulares permanentes y habituales.

La gratificación se abonará en una cuota de pago único, hasta la suma de $80 millones, y en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas para importes superiores. (Canal26)