ANSES: Calendario de pagos del martes 28 de abril

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento.
En tanto, finaliza el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Titulares con documentos terminados en 4 y 5.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.
¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?
1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.
2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.
3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.
4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.