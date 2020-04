Angelici: “No renuncié porque Ameal no me llamó y no les podía dejar la AFA a Tapia y Moyano”

El ex presidente de Boca explicó por qué no dejó su cargo de vice en la Asociación. El Xeneize no tendrá voto en la reunión de Comité Ejecutivo de mañana, donde se resolverá si se da por finalizada la temporada.

a pandemia del coronavirus frenó la pelota en el país y, entendiendo que el fútbol seguirá suspendido por varios meses más, la AFA resolverá este martes, en reunión de Comité Ejecutivo, si dará por finalizada la temporada. Boca ya expresó que no está de acuerdo en algunos puntos de la reestructuración que se viene (Ameal cree que debería haber descensos), pero no tendrá voto: su lugar en la Asociación aún lo mantiene Daniel Angelici.

El ex presidente del Xeneize, quien mantiene su cargo de vice primero en AFA, dio su versión de por qué no renunció a su puesto para cedérselo a alguien de la actual CD, con bombas hacia dos de los dirigentes más importantes actualmente del fútbol argentino: Claudio Tapia, mandatario de AFA, y Hugo Moyano, de Independiente.

“Di un paso al costado en la Asociación Mundial de Clubes, que era un cargo para Boca de parte de la FIFA. Pero si me iba de la vicepresidencia de la AFA, el puesto no hubiera sido para Boca, sino para el vicepresidente segundo, que es Moyano (presidente de Independiente). Y yo no renuncié porque no podía dejar la AFA en manos de Tapia y de Moyano: yerno y suegro, chau fútbol”, expresó en diálogo con Clarín.

Además, aseguró que Ameal, actual mandatario del Xeneize, no se contactó con él. “Si Ameal me hubiera llamado y me hubiera pedido la renuncia, yo habría dado un paso al costado. Pero peor hubiera sido darle mi lugar a Moyano”, expresó.

Por último, dejó en claro sus diferencias con Marcelo Tinelli, flamante presidente de la Superliga (de la que el Tano fue impulsor) y la futura Liga Profesional. “Se encargaron de destruir todo lo que armamos. Ahora quieren volver a 30 equipos. Hace un año que no voy a la AFA porque no estoy de acuerdo con sus manejos. Cuando vi que le daban tanto lugar a (Marcelo) Tinelli, me abrí. Desde entonces, no hablo con Chiqui Tapia”, dijo.

(TyC Sports.com)