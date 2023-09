Ángel de Brito reveló cuál será el futuro de Fernanda Iglesias en LAM

El conductor se refirió a la continuidad de la panelista.

Fernanda Iglesias navegó por aguas algo turbulentas en las últimas semanas, a raíz de sus declaraciones sobre casos muy sensibles como el de Aníbal Lotocki y el Pollo Cerviño. Sus exposiciones en LAM le valieron críticas de colegas, como la fuerte recriminación que exclamó Jorge Rial.

A partir de ese ruido mediático se instaló un tufillo en la atmósfera, que refería a una posibilidad de análisis del ciclo de Ángel de Brito sobre su continuidad en el panel, su permanencia como angelita, ese rol que recuperó hace unas semanas tras regresar de su estadía en España.

También se entrelaza esta sensación a esas versiones de un futuro incierto del programa, dado que se viralizó que todavía no se produjo la extensión de la relación contractual de la productora Mandarina con América para asegurar el desenvolvimiento del formato exitoso durante el 2024.

Fernanda vivió un momento incómodo, cuando el viernes explayó los datos que recopiló sobre la denuncia por abuso contra el Pollo Cerviño. Ahí, la comunicadora exteriorizó: “La versión de él es totalmente diferente (a la de su ex), no me estoy poniendo del lado de nadie, solo hablé con él y me contó su versión”.

Ángel de Brito contó cómo será el futuro de Fernanda Iglesias

En ese instante, la ex del locutor de Rock & Pop la cruzó con una mirada, por eso Fernanda atinó a aclarar: “No me pongas esa cara, yo te cuento lo que él me dijo, no estoy del lado de nadie. Solamente te cuento la versión que él me dio”. Un intercambio que le valió un repudio en las plataformas digitales.

En ese contexto, en el Instagram de Ángel se produjo una consulta picante de un seguidor: “¿Hasta cuándo sigue Fernanda en el panel?”. Una muestra de las impresiones que brotaron en los últimos días sobre el devenir de Iglesias. En definitiva, de Brito habló de Fernanda y sostuvo: “Todos tenemos contrato hasta fin de año”.

(PAPARAZZI)