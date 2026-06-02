Andrés Gariano dirigirá Gimnasia con Atlanta

El líder de la Zona B tendrá un exigente compromiso en Villa Crespo y ya conoce quién será el encargado de impartir justicia.

El partido entre el Club Atlético Atlanta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que se disputará este sábado, 6 de junio, desde las 14 horas, en el estadio «Don León Kolbowsky», por la fecha 17 de la Primera Nacional – Zona «B», será dirigido por el árbitro Andrés Gariano.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las autoridades arbitrales para una nueva fecha de la Primera Nacional y el encuentro entre Atlanta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy tendrá como árbitro principal a Andrés Gariano. El partido se disputará este sábado desde las 14 en el estadio León Kolbowski, en Villa Crespo.

El colegiado estará acompañado por Juan Mamani, asistente 1; Erik Grunmann, asistente 2; y el cuarto árbitro Agustín Vegetti.

Cabe recordar, que el partido será transmitido exclusivamente por LPF PLAY, a través de su página oficial o su aplicación.

Con árbitro confirmado y la expectativa en aumento, Gimnasia ya pone la mira en Atlanta con el objetivo de continuar por la senda positiva y reafirmar su protagonismo en la Primera Nacional.