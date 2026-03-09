Amplio informe policial del fin de semana en materia de seguridad en la provincia

Ariel Choque Comisario Mayor y director de Relaciones Policiales informó lo que dejo el fin de semana en materia de seguridad como así también el sencillo acto por el Día de la Mujer en la Central de Policía.

El Comisario Mayor brindó un informe sobre el trabajo realizado por la fuerza durante el último fin de semana en materia de prevención, controles y seguridad en distintos puntos del territorio provincial.

Choque explicó que durante los últimos días se llevaron adelante numerosos operativos preventivos en zonas urbanas y en distintas regiones de la provincia, incluyendo la zona de la Puna, la Quebrada y el Ramal. Estos trabajos estuvieron vinculados principalmente a la cobertura de eventos sociales, culturales y deportivos que se desarrollaron durante el fin de semana en varias localidades.

En ese marco, el personal policial realizó tareas de prevención y control con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de las actividades que convocaron a una gran cantidad de personas en diferentes puntos de la provincia.

En relación con los controles vehiculares, el director de Relaciones Policiales informó que el personal de Seguridad Vial desplegó operativos en distintos corredores y rutas provinciales. Como resultado de estos procedimientos se labraron 84 actas por infracciones en el marco del Código Contravencional, además de numerosas actas vinculadas a la Ley Nacional de Tránsito.

El funcionario también se refirió a un siniestro vial fatal registrado durante el fin de semana en la ciudad de Palpalá. El hecho ocurrió en la zona de Río Blanco, sobre la Ruta Provincial Nº 1, donde un hombre mayor de edad que circulaba a bordo de un motovehículo habría perdido el control del rodado y derrapado sobre la cinta asfáltica.

A raíz del accidente, personal policial y equipos de salud acudieron al lugar para asistir al conductor. Sin embargo, pese a las maniobras de asistencia realizadas por los profesionales médicos, el hombre falleció a causa de las graves lesiones sufridas.

Por otra parte, Choque indicó que durante el fin de semana también se registraron diversas intervenciones policiales en el Radio Capital, donde se concretaron varias aprehensiones en situaciones de flagrancia por distintos hechos delictivos. Estos procedimientos se llevaron adelante en el marco de las tareas de prevención y patrullaje que realiza la fuerza de seguridad en la Capital jujeña.

Día Internacional de la Mujer

En otro orden, el Comisario Mayor informó que la Policía de la Provincia llevó adelante un acto protocolar en la Central de Policía en reconocimiento al trabajo de las mujeres dentro de la institución, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La actividad se desarrolló por disposición de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad de la provincia, y contó con la participación de mujeres policías pertenecientes a distintas unidades regionales de Jujuy.

Según explicó Choque, en el acto participaron representantes de las unidades regionales que abarcan gran parte del territorio provincial, desde la Unidad Regional 1 hasta la Unidad Regional 8, quienes fueron reconocidas por su labor y compromiso dentro de la Institución.

Durante la jornada se destacó el crecimiento y la participación cada vez mayor del personal femenino dentro de la fuerza policial, tanto en tareas administrativas como operativas.

El director de Relaciones Policiales remarcó que en los últimos años las mujeres han ganado una presencia cada vez más importante dentro de la institución policial, desempeñándose en distintas áreas de trabajo.

Actualmente, el personal femenino cumple funciones en áreas administrativas, operativas y en distintas unidades especiales de la Policía de la Provincia, como Infantería, Bomberos y otras dependencias que forman parte de la estructura de seguridad.

Además, Choque destacó que muchas mujeres también ocupan cargos de conducción dentro de la Institución, encabezando dependencias y unidades policiales de relevancia en distintos puntos de la provincia.

El funcionario subrayó que la participación femenina dentro de la fuerza se consolidó a partir de procesos de capacitación permanente y formación profesional, lo que permitió que cada vez más mujeres accedan a funciones de responsabilidad dentro del sistema de seguridad.

Operativo Punta Corral

Finalmente, el Comisario Mayor Ariel Choque informó que la Policía de la Provincia continúa trabajando en la planificación de operativos especiales para los próximos eventos de gran convocatoria, entre ellos las tradicionales peregrinaciones al Santuario de Punta Corral.

En ese sentido, indicó que el Departamento de Operaciones Policiales ya comenzó con la planificación del operativo de seguridad que se desplegará durante las festividades religiosas, que convocan cada año a miles de peregrinos de distintos puntos de la provincia.

Choque señaló que durante esta semana se realizarán reuniones de coordinación con distintos organismos y autoridades, incluyendo encuentros en la localidad de Tumbaya, con el objetivo de ajustar los detalles del operativo y garantizar la seguridad de los fieles que participarán de esta importante manifestación religiosa.

El funcionario policial concluyó señalando que la Policía de Jujuy continuará reforzando las tareas de prevención y seguridad en todo el territorio provincial, especialmente durante eventos masivos y actividades que convocan a una gran cantidad de personas.