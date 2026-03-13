Ampliación de la atención vespertina en el Registro Civil de Jujuy

Continúa extendiéndose el horario de atención para la realización de trámites de DNI y pasaporte en distintas oficinas de la provincia.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, informa que el Registro Civil continúa ampliando la atención vespertina para facilitar la realización de trámites de DNI y pasaporte en distintas oficinas de la provincia.

Horario de atención vespertina: 14:30 a 19:30 horas. Solo se tramita DNI y Pasaporte.

Oficinas del Registro Civil y modalidad de atención

Todos los días con turno previo por la web:

Casa Central – San Salvador de Jujuy

Nueva Terminal – San Salvador de Jujuy San Pedro

Todos los días sin turno previo, por orden de llegada:

Calilegua

Miércoles con turno previo por la web:

El Carmen

Martes y jueves con turno previo por la web:

Monterrico

Información importante para tramitar DNI y pasaporte

Turnos web: www.tu.jujuy.gob.ar

Menores de 14 años: deben presentar partida de nacimiento actualizada (emitida con hasta 1 año), que también puede solicitarse a través de la web.

Medios de pago: QR, tarjetas bancarias y billeteras virtuales.

Pago en efectivo: el agente registral emitirá un link para abonar en Pago Fácil o Rapipago; luego se deberá regresar con el agente registral para finalizar el trámite.

El director del Registro Civil, Octavio Rivas, destacó: “ampliar los horarios y la presencia de oficinas por toda la provincia permite acercar el servicio a cada vez más jujeños y jujeñas, garantizando comodidad y eficiencia en los trámites”.

Este esfuerzo se realiza bajo la coordinación del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo y el Gobierno de Jujuy, reafirmando el compromiso de acercar los servicios públicos a toda la comunidad.